Kinh tế Ngành Công Thương Nghệ An chủ động cung ứng hàng hóa cho người dân vùng lũ Mưa lũ lịch sử do hoàn lưu bão số 3 khiến nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt, ảnh hưởng đến kết nối giao thương, vận chuyển hàng hóa và cứu trợ cho khu vực miền Tây Nghệ An. Trước tình hình đó, ngành Công Thương đã chủ động, cố gắng cung ứng hàng hóa tại các khu vực bị ảnh hưởng lớn…

Đảm bảo cung ứng hàng hóa cho người dân

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều xã ở miền Tây Nghệ An bị thiệt hại nghiêm trọng, một số xã bị cô lập. Nhiều tuyến đường, cầu cống bị sạt lở, hư hỏng, ảnh hưởng lớn đến đời sống, kinh tế… Hiện tại, trên địa bàn một số xã như Mường Xén, Hữu Kiệm,.. cơ bản nước đã rút dần, địa phương đang tiến hành khắc phục hậu quả và người dân tại khu vực xã đã có thể di chuyển và lưu thông đi lại. Tuy nhiên, nhiều xã dọc tuyến Quốc lộ 7, Quốc lộ 16… vẫn đang bị ách tắc giao thông, người dân đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận hàng hóa thiết yếu.

Sở Công Thương phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị hàng hóa cứu trợ người dân. Ảnh: T.H

Với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", Sở Công Thương đã chủ động ban hành Công văn đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát nhu cầu và nguy cơ thiếu hụt các mặt hàng thiết yếu tại các khu vực trên địa bàn bị chia cắt do mưa lũ để báo cáo, có phương án phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng kịp thời. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An chuẩn bị và tập kết kịp thời để máy bay quân sự đưa hàng đi cứu trợ.

Khoảng hơn 3.000 thùng mỳ tôm, hàng ngàn két nước uống, sữa, lương khô và 2 tấn gạo đã được viện trợ tới bà con. Sự động viên quý báu này đang tiếp thêm sức mạnh để người dân miền Tây Nghệ An vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Hàng hóa tập kết tại sân bay để chuẩn bị đưa đi cứu trợ người dân. Ảnh: CSCC

Các siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp kinh doanh, phân phối hàng hóa trên địa bàn tỉnh cũng sẵn sàng chủ động về số lượng nguồn hàng, phương tiện vận tải, phương án điều tiết hàng dự trữ tại các kho, các đại lý, các cửa hàng bán lẻ ở trung tâm các xã vùng sâu, vùng xa, miền núi và các khu vực dễ bị chia cắt.

Ông Trần An Khang - Giám đốc Siêu thị GO!Vinh cho biết: Siêu thị đã trực tiếp chở hàng lên hỗ trợ các vùng hiện đang bị chia cắt, cô lập, khó khăn trong việc tiếp cận hàng hóa. Trước mắt, đã tiếp cận, chuyển được 200 suất quà tới bà con vùng Bãi Gạo, Châu Định, Châu Sơn, Khe Choăng, bản Boong, Đồng Tiến, Huồi Mạc, Phiềng Khử, thuộc xã Châu Khê (huyện Con Cuông cũ). Chúng tôi đã có kế hoạch chủ động nguồn hàng, khi có yêu cầu sẽ kịp thời cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân.

Siêu thị Go!Vinh bốc xếp hàng hóa ủng hộ người dân vùng lũ. Ảnh: T.H

Ngoài việc các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan trên địa bàn triển khai công tác vận chuyển hàng hóa thiết yếu, bằng các phương tiện vận tải phù hợp đến các vùng hiện đang bị chia cắt, cô lập, khó khăn trong việc tiếp cận hàng hóa, thì các thương nhân đầu mối, phân phối kinh doanh xăng, dầu cũng đã có kế hoạch điều tiết xăng, dầu tại các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối trên địa bàn tỉnh kịp thời đảm bảo cung ứng xăng, dầu phục vụ nhân dân.

Cùng với đó, Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại; ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng thiên tai để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, thu lợi bất chính, đặc biệt các mặt hàng như tôn, tấm lợp, vật liệu xây dựng, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu của người dân...

“ Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 90/CĐ-TTg về việc khẩn trương cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống của người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Thủ tướng yêu cầu không để người dân nào bị đói, rét, không nơi ở, không có nước sạch, không được chăm sóc y tế và các cháu học sinh sớm được đến trường.



Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương yêu cầu các Sở Công Thương rà soát các khu vực có nguy cơ bị chia cắt do mưa, lũ để có phương án cụ thể đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân tại khu vực bị ảnh hưởng.

Chủ động các giải pháp ứng phó

Nghệ An thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, nên ngay từ đầu năm, Sở Công Thương Nghệ An đã chủ động triển khai thực hiện các Chỉ thị, Văn bản chỉ đạo và các Công điện của UBND tỉnh Nghệ An và Bộ Công Thương về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025. Riêng đối với cơn bão số 3 (WIPHA), Sở đã kịp thời thông tin các bản tin dự báo, công điện qua mạng xã hội (Zalo) đến các đơn vị để nắm bắt thông tin, chủ động trong công tác phòng ngừa ứng phó với bão.

Ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Chúng tôi chỉ đạo các chủ đập thủy điện trên địa bàn triển khai công tác bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện, bảo vệ sản xuất; bố trí lực lượng, vật tư, máy móc, thiết bị sẵn sàng ứng phó. Phải thực hiện nghiêm quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; tăng cường kiểm tra các hạng mục thiết bị, máy móc phục vụ vận hành an toàn công trình hồ, đập trong mọi tình huống. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương thông tin kịp thời cho người dân khu vực hạ du trước khi xả lũ, nhất là tình huống xả lũ khẩn cấp theo quy trình được duyệt.

Những phần quà của Siêu thị Go!Vinh đã được trao tận tay người dân bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: T.H

Ngành chỉ đạo các cơ sở sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn, nhất là các cơ sở tại khu vực gần bờ biển hoặc khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất phải có phương án ứng phó đảm bảo an toàn cho người, tài sản và chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, phương tiện, vật tư để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với các tình huống thiên tai do bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra.

Chủ đầu tư các công trình, nhất là công trình thủy điện, khai thác khoáng sản đang thi công, xây dựng tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất phải dừng ngay việc thi công trong thời gian bão đi qua, có phương án di dời người lao động và máy móc, thiết bị, vật tư đến nơi an toàn, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn.

Ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương kiểm tra tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ trong đợt lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3. Ảnh: Tiến Hùng

Hiện nay, trên địa bàn Nghệ An có 22 hồ chứa thủy điện đang tích nước phát điện. Có 2 hồ chứa là hồ điều tiết năm và nhiều năm có chức năng cắt giảm lũ cho hạ du (Hủa Na, Bản Vẽ), còn lại 20 hồ chứa vận hành theo chế độ điều tiết ngày đêm. Trong thời gian xảy ra mưa lũ do bão số 3 gây ra vừa qua, các công trình thủy điện vận hành đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du. Chỉ ghi nhận thiệt hại do nước lũ tràn vào nhà máy gây ngập tua bin tại thủy điện Nậm Cắn 2. Công tác thông tin, cảnh báo vận hành cơ bản thực hiện đảm bảo tuân thủ quy định tại quy trình vận hành được phê duyệt...