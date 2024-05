Ngành đào tạo giáo viên mới ở Trường Đại học Vinh: Tăng cơ hội học tập, tăng cơ hội việc làm

Đây là những ngành hiện đang “khát” nhân lực ở nhiều trường phổ thông trên cả nước khi toàn ngành Giáo dục đang thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Mở ngành đào tạo mới để thích ứng với chương trình đổi mới giáo dục

Năm học 2023 - 2024 là năm thứ 4 ngành Giáo dục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong cơ cấu các bộ môn mới, bậc THCS có sự thay đổi căn bản khi các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học theo chương trình giáo dục hiện hành sẽ được tích hợp thành môn Khoa học Tự nhiên; các môn Lịch sử và môn Địa lý sẽ được tích hợp thành môn học Lịch sử và Địa lý.

Thực tế cho thấy, dù chương trình đã triển khai với lớp 6,7, 8 tại nhiều trường học ở Nghệ An và nhiều trường học khác trên cả nước, việc bố trí giáo viên cho các môn tích hợp gặp rất nhiều khó khăn. Do chưa có giáo viên đào tạo các môn tích hợp nên những năm qua tình trạng hoặc là một môn học tích hợp phải bố trí cho 2-3 người dạy; hoặc là một giáo viên phải kiêm nhiệm “2 trong 1” hoặc “3 trong 1” phổ biến tại nhiều nhà trường. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời để đáp ứng đủ giáo viên dạy học các môn tích hợp.



Trong khi đó, nhiều giáo viên bày tỏ lo lắng vì họ chỉ được đào tạo một môn đơn ngành và việc phải kiêm nhiệm thêm 2 - 3 môn khác vừa tạo áp lực cho giáo viên vừa ảnh hưởng đến chất lượng dạy học của các nhà trường. Cụ thể, đối với môn Khoa học Tự nhiên hầu hết chỉ được đào tạo trình độ đại học đơn ngành Vật lý hoặc Hóa học hoặc Sinh học và một số được đào tạo song ngành Hóa - Sinh hoặc Sinh - Hóa (ở bậc Cao đẳng Sư phạm); đối với môn Lịch sử và Địa lý hầu hết chỉ đào tạo về Lịch sử hoặc Địa lý.

Thực trạng thiếu giáo viên là điều đã được dự báo. Theo đó, từ năm học 2021 - 2022, khi triển khai chương trình mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thống kê toàn ngành cần bổ sung khoảng 30.000 biên chế, trong đó 20.000 biên chế giáo viên cho các môn học mới.

Đây cũng là nhu cầu cấp thiết tại nhiều tỉnh, thành thuộc khu vực Bắc Trung Bộ. Tại Nghệ An, theo Đề án “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Nghệ An” cho thấy, đến năm 2025, số lớp ở bậc THCS dự kiến là 6.498 lớp (tăng 25,6% so với năm 2021) và đến năm 2030 là 7.197 lớp (tăng 38,2% so với năm 2021).

Đề án “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thanh Hóa” xác định nhu cầu đội ngũ giáo viên bậc THCS trong năm học 2025-2026 là 12.944 giáo viên (thiếu 2.982 giáo viên so với nhu cầu của năm học 2021-2022).