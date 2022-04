Ngành Điện lực tri ân khách hàng sử dụng điện

Căn cứ khả năng cung ứng và sử dụng điện trong năm 2022, đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc khẳng định, hệ thống điện Quốc gia vẫn đảm bảo cấp điện cho phụ tải miền Bắc.

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến thời tiết dự báo sẽ có nhiều đợt nắng nóng cực đoan gay gắt, tình hình dịch bệnh dần được khống chế, nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng trở lại thì dự kiến nhu cầu sử dụng điện của khách hàng sẽ tăng đột biến.

Ông Bành Hồng Hiển - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An trao quà tới các khách hàng sử dụng điện tiêu biểu. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ước tính công suất đỉnh (Pmax) năm 2022 của NPC có thể đạt 16.950 MW, tăng xấp xỉ 15% so với năm 2021. Trong khi đó, việc huy động các nguồn điện gặp nhiều khó khăn như: Biến động giá nguyên vật liệu đầu vào như than, khí, dầu đã ảnh hưởng đến việc cung cấp nhiên liệu ổn định cho các tổ máy phát điện; Khu vực miền Bắc do bức xạ nhiệt không tốt nên các dự án điện mặt trời còn rất hạn chế; Công tác giải phóng mặt bằng các công trình điện bị ảnh hưởng rất nhiều bởi đại dịch Covid-19.