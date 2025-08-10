Kinh tế Ngành điện Nghệ An cơ bản hoàn thành cấp điện trở lại sau bão số 10 Đến trưa 8/10, hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có điện trở lại sau nhiều ngày bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10. Người dân bắt tay vào dọn dẹp, sửa sang nhà cửa và khôi phục sản xuất.

Xã Tân Phú là một trong những địa phương bị mất điện nhiều ngày do ảnh hưởng của mưa bão, khiến đời sống sinh hoạt và công tác khôi phục sản xuất của người dân gặp nhiều khó khăn. Đến ngày 8/10, theo ông Vi Văn Quang - Chủ tịch UBND xã, đã có 15/30 xóm được cấp điện trở lại. Các xóm còn lại đang được ngành điện lực khẩn trương khắc phục do một số cột điện bị gãy, đường dây hư hỏng.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An kiểm tra thiệt hại do bão số 10 gây ra trên các hệ thống lưới điện. Ảnh: P.V

Xã Quỳ Châu cũng là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng do mưa lũ, nhiều khu vực từng bị ngập sâu, mất điện kéo dài. Mặc dù vậy, đến nay, toàn bộ các xóm trên địa bàn đã được cấp điện trở lại.

"Ngay sau khi có điện, bà con tranh thủ dọn dẹp, tu sửa nhà cửa, khôi phục sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống", ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Quỳ Châu cho biết.

Không chỉ riêng Tân Phú, Quỳ Châu mà theo khảo sát, hầu hết các địa phương khác của tỉnh cũng đã được cấp điện trở lại. Ở những khu vực ách yếu, các đội công nhân đang tích cực kiểm tra, đảm bảo an toàn trước khi đóng điện.

Lãnh đạo Sở Công Thương kiểm tra công tác phục hồi lưới điện sau bão số 10. Ảnh: Q.A

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Nghệ An, tính đến 12h trưa 8/10, toàn bộ hệ thống điện trên địa bàn tỉnh đã được khôi phục. Lưới điện 110kV đã vận hành ổn định với 16/16 trạm biến áp và 41/41 đường dây được đóng điện.

Ở cấp trung thế, trong tổng số 7.963 trạm biến áp do Điện lực Nghệ An quản lý có 7.957 trạm từng bị ảnh hưởng và toàn bộ đã được khôi phục; riêng 76 trạm trong số này hiện vẫn đang chủ động cắt điện do khu vực ngập nước, sẽ đóng điện trở lại khi điều kiện an toàn được đảm bảo. Bên cạnh đó, 172 đường dây trung thế bị ảnh hưởng hiện đã được khôi phục, chỉ còn một nhánh rẽ chưa thể cấp điện vì địa bàn còn ngập.

Công nhân khắc phục hạ tầng điện bị hư hỏng. Ảnh: P.V

Toàn tỉnh có 1.095.883 khách hàng mua điện, trong đó 1.095.877 khách hàng bị ảnh hưởng. Đến nay, toàn bộ khách hàng này đã được khôi phục điện, đạt tỷ lệ 100% (trừ khu vực đang chủ động cắt điện do ngập hoặc chưa đủ điều kiện an toàn để đóng điện).

Được biết, sau khi bão tan, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã huy động 700 công nhân xung kích từ nhiều tỉnh phía Bắc chi viện cho Nghệ An, gồm lực lượng có tay nghề cao, được trang bị đầy đủ phương tiện, xe cẩu và thiết bị chuyên dụng. Cùng hơn 1.400 cán bộ, công nhân của Điện lực Nghệ An, toàn ngành điện đã huy động hơn 2.000 người trực tiếp tham gia khắc phục sự cố. Mặc dù thời tiết mưa lớn sau bão, giao thông chia cắt, nhiều khu vực ngập sâu, nhưng các đội điện lực vẫn nỗ lực làm việc ngày đêm để dựng cột, nối dây, thay thiết bị và đóng điện từng phần, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và hệ thống.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Điện lực Nghệ An quán triệt chỉ đóng điện khi khu vực khô ráo, thiết bị kiểm tra đạt yêu cầu kỹ thuật. Các khu vực còn ngập nước sẽ được giám sát thường xuyên và khôi phục ngay khi đủ điều kiện. Đến thời điểm 12h trưa 8/10, có thể khẳng định Nghệ An đã cơ bản hoàn tất việc khắc phục thiệt hại lưới điện sau bão số 10.