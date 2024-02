Ngành Du lịch của Nghệ An đón nhiều tín hiệu vui ngay từ đầu năm

Tín hiệu vui đầu năm

Trong 2 ngày cuối tuần qua, các điểm du lịch trong tỉnh như: Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, chùa Đại Tuệ (Nam Đàn), đền Hoàng Mười (Hưng Nguyên), chùa Cổ Am, Khu du lịch Mường Thanh Diễn Lâm (Diễn Châu), Khu du lịch sinh thái Hòn Mát (Nghĩa Đàn)… tấp nập du khách.

Sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhiều người tổ chức du Xuân, tham quan, trải nghiệm các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và khu du lịch sinh thái, chuẩn bị nguồn năng lượng tinh thần để làm việc trong năm mới. Và không chỉ khách nội tỉnh, Nghệ An còn đón và phục vụ một lượng lớn khách ngoại tỉnh về tham quan, trải nghiệm.

Nhân dân và du khách dâng hương tại đền Vạn - Cửa Rào (Tương Dương). Ảnh: Công Kiên

Ông Nguyễn Công Trung, du khách đến từ huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình cho biết: “Tranh thủ dịp cuối tuần, gia đình chúng tôi vào Nghệ An tham quan du lịch. Các lần trước, chúng tôi đã đến đền Cờn, đền Cuông, đền Quang Trung, đền Hoàng Mười và Khu Di tích Kim Liên. Dự kiến lần này sẽ tiếp tục lên Khu Di tích Truông Bồn, Khu du lịch sinh thái Hòn Mát và vườn hoa ở Phủ Quỳ. Được biết ở Nghệ An còn có nhiều điểm du lịch hấp dẫn, gia đình chúng tôi sẽ trở lại khám phá vào dịp nghỉ hè năm nay”.

Còn chị Lê Thị Hiền đến từ tỉnh Thái Bình chia sẻ dịp đầu năm chị cùng nhóm bạn tổ chức vào Nghệ An du Xuân, vì ở đây có nhiều cảnh đẹp. Trong hai ngày nghỉ, nhóm của chị đã tham quan một số điểm ở thành phố Vinh như: Quảng trường Hồ Chí Minh, núi Dũng Quyết, thành cổ Vinh và ngược lên Khu Di tích Kim Liên (Nam Đàn), đảo chè (Thanh Chương).

Du khách chiêm bái đền Hoàng Mười (Hưng Nguyên). Ảnh: Công Kiên

“Nghệ An quả thật có nhiều cảnh đẹp và nhiều di tích lịch sử để khám phá, lại có nhiều món ăn hấp dẫn. Rất tiếc thời gian hạn hẹp nên chưa thưởng thức được nhiều, chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian trở lại để cảm nhận thêm vẻ đẹp của vùng quê xứ Nghệ”, chị Hiền nói.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, toàn tỉnh đón và phục vụ khoảng 315 nghìn lượt khách tham quan, du lịch, tổng thu từ khách du lịch đạt gần 400 tỷ đồng. Các điểm du lịch có lượng khách đến tham quan, chiêm bái lớn gồm: Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (gần 40.000 lượt khách), đền Ông Hoàng Mười (gần 33.000 lượt khách), tiếp đến là đền Cờn (thị xã Hoàng Mai), chùa Đại Tuệ (Nam Đàn), đền thờ Hoàng đế Quang Trung (thành phố Vinh), Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn (Đô Lương)… Trong tháng 1/2024, toàn tỉnh đón và phục vụ 600.000 lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt 350.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 1.562 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 603 tỷ đồng.

Những con số kể trên hứa hẹn sẽ mang lại sự khởi sắc cho du lịch Nghệ An trong năm 2024. Có thể xem đây là những tín hiệu vui của ngành Du lịch Nghệ An trong dịp đầu năm, là “đòn bẩy” giúp đơn vị kinh doanh du lịch tiếp tục xây dựng sản phẩm mới, chất lượng, có tính cạnh tranh và phù hợp với nhu cầu của khách du lịch.

Niềm hy vọng mới

Năm 2024, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu phấn đấu đón tổng lượt khách du lịch có lưu trú đạt 5.500.000 lượt (bằng 104% so với năm 2023), trong đó 120.000 lượt khách quốc tế (bằng 155% so với năm 2023), doanh thu dịch vụ du lịch đạt 9.000 tỷ đồng (bằng 115% so với năm 2023).

Để đạt mục tiêu này, Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh xác định đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch trọng điểm, rà soát đánh giá việc triển khai thực hiện các dự án du lịch đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Trong đó, tập trung đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án Khu vui chơi giải trí Cửa Hội để khai thác các hoạt động du lịch góp phần thu hút khách du lịch đến với Nghệ An.

Du khách tham quan và check-in tại điểm du lịch Mường Lống (Kỳ Sơn). Ảnh: Sách Nguyễn

Đặc biệt, tuyến cáp treo từ Cửa Hội ra đảo Ngư được hoàn thành sẽ tạo thêm điểm nhấn để thu hút và giữ chân du khách khi đến với phố biển Cửa Lò.

Đồng thời, tỉnh sẽ phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, bao gồm: Du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch văn hóa - lịch sử gắn với tâm linh, du lịch sinh thái gắn với văn hóa vùng đồng bào dân tộc và vùng nông thôn. Xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, hấp dẫn như: Du lịch thể thao, mạo hiểm, du lịch MICE… với định hướng phát triển du lịch bền vững theo hướng tăng trưởng xanh.

Thực tế, Giải Marathon “Ky Sơn Win Vietnam Moutain 2024” vừa được tổ chức ngay sau dịp Tết Nguyên đán là một cách làm hiệu quả để thu hút khách du lịch về khám phá vẻ đẹp đất và người Kỳ Sơn. Sự kiện đã thực sự để lại ấn tượng với bạn bè gần, xa và hứa hẹn sẽ có thêm nhiều du khách đến trải nghiệm các loại hình du lịch ở vùng rẻo cao biên giới.

Bên cạnh đó, các điểm đến mới được xây dựng và đi vào hoạt động tạo thêm sức hút đối với khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Nổi bật như điểm du lịch cộng đồng Làng Lung (Nghĩa Đàn), trải nghiệm bản sắc văn hóa, phong tục của cộng đồng dân tộc Thổ; xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu) với tour “Làng cá gỗ - sau ánh hào quang”; Bãi đá Tam Sơn (Anh Sơn) với rừng cây cổ thụ ven sông và bạt ngàn cánh đồng hoa đua nhau khoe sắc, du khách đến đây sẽ được hòa mình với vẻ đẹp thiên nhiên…

Trải nghiệm không gian văn hóa dân tộc Thổ tại làng Lung, xã Nghĩa Lợi (Nghĩa Đàn) hứa hẹn thu hút nhiều du khách. Ảnh: Công Kiên

Đặc biệt, tỉnh đang gấp rút triển khai thực hiện dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên gắn với phát triển du lịch; tăng cường kết nối các điểm du lịch lân cận để mở rộng không gian du lịch nhằm phát huy hiệu quả các mô hình du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, cộng đồng, du lịch nông nghiệp, làng nghề truyền thống.

Mở rộng ra phạm vi cả nước, các chuyên gia đánh giá du lịch Việt Nam đã có một khởi đầu cho năm 2024 vô cùng ấn tượng nhờ những định hướng tốt về sản phẩm, nắm bắt được nhu cầu của du khách, chính sách visa thông thoáng hơn cho khách quốc tế. Cùng với đó là có những lợi thế về nguồn tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa đa dạng, phong phú và sự ổn định chính trị là tiền đề để kỳ vọng ngành sẽ có nhiều khởi sắc.

Nhờ đó, ngành Du lịch Nghệ An sẽ được hưởng những lợi thế chung để khai thác tiềm năng, đẩy mạnh thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.