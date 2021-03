Ngành Giáo dục Nghệ An cảnh báo về những chiếc xe lưu động bán đồ ăn trước cổng trường

Liên quan đến vụ việc 9 học sinh phải vào trạm y tế sau khi dùng đồ uống miễn phí được phát trước cổng trường, chiều 17/3, bà Hoàng Phương Thảo – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vinh cho biết, đơn vị đánh giá cao cách xử lý của trường.

"Sự việc xảy ra vào đầu giờ chiều, có một số em không ở lại ăn bán trú nhận chai nước miễn phí và gọi các bạn khác cùng ra nhận. Tuy nhiên, Ban giám hiệu nhà trường rất chủ động xử lý nhanh, kịp thời nên số lượng học sinh nhận và sử dụng đồ uống không nhiều. Những em bị đau bụng đã được đưa đến trạm y tế theo dõi, đến cuối ngày, sức khỏe ổn định được gia đình đón về", bà Thảo nói.

“Ngoài ra, cần chỉ đạo các trường phối hợp với các công ty đảm bảo an toàn để cung cấp nước uống cho học sinh. Hoặc là xây dựng các máy lọc nước, tránh tình trạng học sinh vì nhiều lý do không thể mang nước tới trường phải ra cổng trường học để mua”, ông Hoàn nói.

Còn ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, sau khi nắm bắt vụ việc thông qua Báo Nghệ An, Sở đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quán triệt toàn bộ học sinh trên địa bàn thành phố, tuyên truyền các em, nhắc nhở học sinh không mua, sử dụng đồ uống ở ngoài cổng trường. Thứ 2 là phải phối hợp chính quyền địa phương để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, thậm chí là trình báo bắt giữ, nếu việc bán đồ ăn, nước uống ảnh hưởng sức khỏe học sinh.

Cũng theo ông Hoàn, đây là một vấn đề mà ngành Giáo dục Nghệ An đã nhiều lần cảnh báo các đơn vị. “Trên thực tế, qua phản ánh của nhân dân và một số trường học, đặc biệt là ở các vùng thị trấn, có những xe hàng mang biển ngoại tỉnh đi bán hàng rong trước cổng trường. Chủ yếu là nước ngọt, đồ ăn nhanh rất hấp dẫn học sinh. Vấn đề này gây nên mấy nội dung. Đó là mất an toàn, an ninh trường học và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm”, ông Hoàn nhấn mạnh.