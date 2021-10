Ngành giáo dục Nghệ An đề nghị tiêm vắc-xin cho hơn 300.000 học sinh toàn tỉnh

Sáng 28/10, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi Sở Y tế Nghệ An đề nghị phối hợp tham mưu tổ chức tiêm phòng vắc-xin Covid-19 cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh.



Theo đó, để góp phần đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường học tập, thích ứng trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Y tế Nghệ An tham mưu chủ trương và có kế hoạch tiêm phòng vắc-xin cho học sinh trên địa bàn Nghệ An độ tuổi từ 12 đến 18 tuổi, theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc tiêm vắc-xin sẽ giúp học sinh an toàn khi đến trường. Ảnh: MH

Việc triển khai tiêm vắc-xin cho học sinh cũng nhằm thực hiện Công văn số 7899/UBND-VX ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Thông báo số 267/TB-VPCP ngày 15 tháng 10 của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2021 - 2022.

Hiện, theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, qua thống kê toàn tỉnh có 308.534 học sinh từ độ tuổi 12 - 18 tuổi, trong đó số học sinh ở bậc THCS là 197.717 em và học sinh ở bậc THPT là 110.817 em. Thành phố Vinh là địa phương có số lượng học sinh rà soát đông nhất với gần 35.000 học sinh.

Đối tượng học sinh được tiêm phòng sẽ tập trung ở độ tuổi từ 12 - 18 tuổi. Ảnh: MH

Trước đó, tại cuộc họp của Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết: Từ tháng 11/2021, chiến dịch tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em sẽ được tổ chức trên toàn quốc với loại vắc-xin Comirnaty do Pfizer-BioNTech của Mỹ sản xuất và đây là vắc-xin bảo đảm an toàn cho trẻ em. Việc tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em sẽ được tiến hành trước tại các địa phương đã trải qua đợt giãn cách xã hội, có tỷ lệ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao; các địa phương có mật độ dân số đông, nguy cơ lây nhiễm cao.

Tại thời điểm này, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên đã thí điểm tiêm vắc-xin Covid-19 cho học sinh.