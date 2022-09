Ngành Giáo dục Nghệ An trao quà hỗ trợ cho học sinh mồ côi do dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Chiều 7/9, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Chương trình Chia sẻ cùng học sinh mồ côi do dịch Covid-19.

Hai năm qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, dịch bệnh còn khiến nhiều học sinh rơi vào cảnh mồ côi, trong đó không ít em đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 48 em học sinh mồ côi cha hoặc mẹ thuộc các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Mất đi người thân đối với các em là sự tổn thương, mất mát rất lớn về tinh thần, đồng thời cũng khiến các em rơi vào hoàn cảnh khó khăn về vật chất.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành đã chia sẻ nỗi mất mát khi mất đi người thân yêu nhất của các em. Đại dịch đã để lại khoảng trống vô cùng to lớn trong mỗi gia đình. Người đứng đầu ngành Giáo dục cũng hoan nghênh cách làm của Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An khi đã có nhiều chương trình, hoạt động kịp thời chung tay, tiếp sức, san sẻ, huy động tất cả tấm lòng, tình cảm của các tổ chức, cá nhân đối với các em học sinh mồ côi cha hoặc mẹ do dịch Covid-19.

Về phía ngành Giáo dục thời gian tới cũng sẽ tiếp tục quan tâm, huy động nguồn lực xã hội để thăm hỏi, động viên, chăm lo cho các em có hoàn cảnh khó khăn, các em mồ côi cả bố lẫn mẹ do dịch Covid-19 trong cuộc sống vật chất cũng như tinh thần để các em có cơ hội bình đẳng với các bạn cùng trang lứa.

Trước mắt sẽ hỗ trợ kinh phí để các em mua sách giáo khoa; tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Thời gian tới, lãnh đạo Sở cũng mong muốn Công đoàn ngành Giáo dục cần phân nhóm đối tượng để đỡ đầu, có chương trình động viên cụ thể hơn, sát sao hơn để những trẻ mồ côi có cơ hội học tập và phát triển toàn diện.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành cũng nhắn nhủ, động viên các em cần biết vượt lên hoàn cảnh, chăm chỉ học tập để báo đáp công ơn của những người đỡ đầu, trở thành trò ngoan, người có ích cho xã hội.

Để kịp thời hỗ trợ học sinh khó khăn, tại buổi lễ, Công đoàn ngành Giáo dục cùng Hội Khuyến học đã trao quà trị giá 150 triệu đồng cho 48 em học sinh mồ côi cha hoặc mẹ.