Ngành giáo dục Nghệ An trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở cho các đơn vị khối ngoài công lập

Các đại biểu dự lễ chào cờ tại lễ công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở. Cùng dự có đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Nguyễn Văn Khoa – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện một số đơn vị liên quan. Ảnh: MH

Tại buổi lễ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở và kết nạp gần 200 đoàn viên đối với 3 đơn vị gồm hệ thống Trường mầm non Tuổi thơ, Trung tâm Anh ngữ New Star, Trung tâm Anh ngữ Asem Việt Nam, trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An.



Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Văn Hải – Chủ tịch Công đoàn ngành đã chúc mừng ba đơn vị vừa thành lập tổ chức công đoàn. Đồng thời mong muốn, thời gian tới, các đơn vị công đoàn trực thuộc sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định về điều lệ công đoàn, thực hiện đúng trách nhiệm trong việc thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và nâng cao đời sống vật chất của người lao động cơ sở.

Đồng chí Kha Văn Tám và Nguyễn Văn Khoa trao quyết định công nhận Công đoàn Cơ sở và huy hiệu công đoàn. Ảnh: MH

Từ đây, người lao động cũng sẽ có một tổ chức để chia sẻ về nhiệm vụ chuyên môn, đời sống và các vấn đề khác.

Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An cũng chia sẻ về những khó khăn mà các trường mầm non ngoài công lập, các trung tâm ngoại ngữ đã gặp phải trong hai năm vừa qua do ảnh hưởng của dịch Covid – 19.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở. Ảnh: MH

Với tinh thần tương thân tương ái và chia sẻ, Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An cũng đã có nhiều hoạt động hướng đến người lao động ở các đơn vị ngoài công lập. Ngày hôm nay, với việc thành lập các công đoàn cơ sở đầu tiên, Công đoàn ngành giáo dục sẽ có thêm nhiều cơ hội đến với người lao động, lắng nghe những tiếng nói và chia sẻ với những khó khăn với người lao động. Đây cũng là tiền đề để thời gian tới ngày càng có nhiều đơn vị ngoài công lập thành lập các tổ chức công đoàn cơ sở.

Dịp này, nhân Tháng Công nhân 2022, Công đoàn ngành Giáo dục đã trao 155 suất quà với giá trị mỗi suất là 500.000 đồng để tặng cho người lao động đang gặp nhiều khó khăn của các đơn vị.

Trao quà hỗ trợ cho người lao động ở các đơn vị ngoài công lập. Ảnh: MH

Hoạt động nhằm thực hiện chương trình “Cảm ơn người lao động” và cũng là một dịp để tổ chức công đoàn tri ân, cảm ơn người lao động đã nỗ lực, phấn đấu trong lao động sản xuất, góp phần cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức.