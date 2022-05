Ngành Giáo dục Nghệ An triển khai Chương trình 'Cảm ơn người lao động'

Sáng 12/5, Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức Chương trình “Người lao động” nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022.

Đây là hoạt động đã được Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An duy trì nhiều năm nay nhằm thể hiện ý thức, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đoàn viên công đoàn. Thông qua các hoạt động, nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

Ông Đặng Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục phát biểu tại chương trình. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, hưởng ứng ‘‘Tháng Công nhân’’ năm 2022, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các công đoàn cơ sở triển khai các hoạt động với chủ đề “Cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành Giáo dục: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” và có nhiều hoạt động thiết thực như thăm, tặng quà cho giáo viên và con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn, phát động chương trình hiến máu tình nguyện, trao sách vở, máy tính cho các trường học...

Riêng tại chương trình này, Công đoàn ngành Giáo dục phối hợp với Công đoàn Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học tổ chức Chương trình “Cảm ơn người lao động” tại công ty để tặng quà, cảm ơn 23 người lao động tại bộ phận Kho vận của công ty.

Ông Trần Xuân Toàn - Chủ tịch Hội đồng công ty phát biểu và cam kết sẽ đồng hành với Công đoàn ngành Giáo dục trong các chương trình từ thiện, hỗ trợ học sinh nghèo. Ảnh: Mỹ Hà

Đây cũng là dịp để tổ chức công đoàn ngành gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe, chia sẻ để cùng nhau nỗ lực vượt khó, góp phần thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong đơn vị.

Phát biểu tại chương trình, ông Đặng Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An cũng đã chia sẻ ý nghĩa của chương trình. Đồng thời cũng khẳng định, trong thời gian qua, dù còn nhiều khó khăn nhưng cán bộ, công nhân, người lao động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Nghệ An đã đồng hành với ngành Giáo dục Nghệ An trong nhiều hoạt động và hưởng ứng nhiều chương trình tặng sách ủng hộ học sinh nghèo và sẻ chia với người lao động ở những vùng cao, vùng khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trường ban Tuyên giáo, Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà cho người lao động. Ảnh: Mỹ Hà

Với ý nghĩa trên, Chương trình “Cảm ơn người lao động” là một dịp để tổ chức công đoàn nhằm tri ân, cảm ơn người lao động đã nỗ lực, phấn đấu trong lao động, sản xuất, góp phần cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt, trong thời điểm bị ảnh hưởng, tác động của đại dịch Covid-19.

Ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và đại diện các ban, ngành trao quà hỗ trợ người lao động. Ảnh: Mỹ Hà

Với 160 công nhân, lao động đang làm việc, qua đây, Chủ tịch Công đoàn ngành cũng đề nghị thời gian tới, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học cần tiếp tục quan tâm, chăm sóc đến người lao động, đặc biệt là những lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, nhằm tiếp thêm niềm tin, động lực để người lao động vượt lên khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ./.