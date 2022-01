Ngành Giáo dục tổ chức 'Tết sum vầy' cho giáo viên, người lao động các trường ngoài công lập

Chiều 17/1, tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Sở Giáo dục và Đào tạo -Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An tổ chức chương trình Tết Sum vầy Xuân bình an năm 2022.

Cùng dự có các đồng chí: Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cùng đại diện một số ban, ngành liên quan.

Đây là chương trình nhằm thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức “Tết sum vầy” cho người lao động mỗi độ Tết Nguyên đán sắp sửa đến gần.

Đồng thời cũng là hoạt động thường niên được ngành Giáo dục triển khai từ 5 năm nay nhằm chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động, đặc biệt là giáo viên các trường ngoài công lập.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành phát biểu tại chương trình. Ảnh: MH

Chương trình năm nay được tổ chức tại thành phố Vinh với sự tham gia của 7 đơn vị là các trường THPT Nguyễn Trường Tộ, THPT Nguyễn Trãi, THPT Nguyễn Huệ, Trường PT Chất lượng cao Phượng Hoàng, Trường PT Hermann Gmeiner, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam, Trung cấp Việt Úc và Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học.

Đây chủ yếu là những trường thuộc khối ngoài công lập và vừa trải qua năm học đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao quà cho giáo viên. Ảnh: MH

Trong những năm qua, so với các trường công lập, đời sống của cán bộ nhà giáo người lao động còn gặp nhiều khó khăn do khó tuyển sinh, nhiều trường giáo viên có mức thu nhập khiêm tốn so với mặt bằng chung.

Để chăm lo cho người lao động ở khối ngoài công lập, trong những năm qua công đoàn ngành giáo dục cũng đã làm tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ nhà giáo người lao động (CBNGNLĐ) thông qua các hoạt động như tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, thăm tặng quà những lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Các đồng chí: Thái Văn Thành và Nguyễn Thị Thu Nhi trao quà cho các giáo viên tham gia chương trình Tết sum vầy. Ảnh: MH

Cũng với ý nghĩa trên, chương trình Tết sum vầy được tổ chức hàng năm là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là cơ hội để CBNGNLĐ chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và là dịp để các tổ chức, nhà trường, nhà hảo tâm thể hiện sự chăm lo đối với đời sống người lao động. Đây cũng là món quà tinh thần ý nghĩa mỗi dịp Tết đến Xuân về, tạo động lực để các thầy giáo, cô giáo hoàn thành sứ mệnh cao cả trong sự nghiệp trồng người.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận sự đóng góp của khối giáo dục ngoài công lập đối với công tác giáo dục của tỉnh nhà. Bên cạnh đó, cũng chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các nhà trường, nhất là khi hiện nay nhiều trường đang trong hoàn cảnh khó tuyển sinh, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn.

Các giáo viên tham gia phần thi gói quà. Ảnh: MH

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho rằng, tại thời điểm hiện nay, ngành giáo dục vẫn tạo mọi điều kiện để các trường ngoài công lập cùng thực hiện công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục.

Hiện, Nghệ An, cũng đang triển khai chương trình kiểm định chất lượng giáo dục và mong rằng từ hoạt động này, các trường ngoài công lập sẽ phát huy được thế mạnh của mình, tiến tới mô hình xây dựng trường chất lượng cao và sẽ là địa chỉ tin cậy cho phụ huynh học sinh, tạo được thương hiệu tốt trong hệ thống các trường phổ thông của tỉnh.

Đại diện Công đoàn ngành và Sở Giáo dục và Đào tạo trao quà hỗ trợ tết cho các cô giáo các trường ngoài công lập. Ảnh: MH

Người đứng đầu ngành giáo dục cũng mong các nhà trường tiếp tục cố gắng, xây dựng chương trình giáo dục đa dạng tiên tiến, vừa chú trọng dạy văn hóa, vừa phát triển kỹ năng để giúp học sinh có điều kiện phát triển toàn diện. Qua đây, lãnh đạo Sở cũng mong các thầy giáo cô giáo tiếp tục gắn bó với nghề, làm tốt công tác dạy chữ, dạy người và cùng tương thân tương ái, đùm bọc, sẻ chia để vượt qua khó khăn. Về phía công đoàn ngành, cần phải tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để ưu tiên đội ngũ giáo viên ngoài công lập, cả về vật chất lần tinh thần và phải xem đây là việc làm thường xuyên. Đây cũng chính là sự tri ân đối với các thầy giáo, cô giáo để các thầy cô vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.





Các giáo viên gói bánh chưng ủng hộ học sinh nghèo. Ảnh: MH

Trong chương trình Tết sum vầy năm 2022, các đơn vị tham dự đã tham gia cuộc thi Gói bánh chưng và gói quà.

Toàn bộ sản phẩm của cuộc thi này sẽ được dành tặng 56 gói quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các nhà trường.

Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục khen thưởng cho đơn vị đạt giải Nhất phần thi gói quà. Ảnh: MH

Để hỗ trợ các giáo viên có một cái tết ấm áp, tại chương trình này, Sở Giáo dục và Đào tạo - Công đoàn ngành giáo dục đã trao tặng 330 suất quà cho các giáo viên. Tổng giá trị của các suất quà là gần 200 triệu đồng.