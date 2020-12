Ngành Kế hoạch và Đầu tư phải thể hiện rõ vai trò tổng tham mưu, giúp tỉnh hoàn thành tốt mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội

Chiều 30/12, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Kế hoạch và Đầu tư (31/12/1945 - 31/12/2020).



Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Thanh An - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư qua các thời kỳ... Ảnh: Phạm Bằng

75 NĂM TRUYỀN THỐNG VẺ VANG

Ôn lại truyền thống 75 năm ngày thành lập ngành Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Xuân Đức - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nhấn mạnh, cách đây 75 năm, vào ngày 31/12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra Sắc lệnh số 78-SL thành lập Ủy ban Nghiên cứu kế hoạch kiến thiết, nhằm nghiên cứu, soạn thảo và trình Chính phủ một kế hoạch kiến thiết quốc gia về ngành tài chính, xã hội và văn hóa.



Trải qua quá trình với nhiều tên gọi khác nhau, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, ngành Kế hoạch và Đầu tư đã cùng với cả nước vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, anh dũng, mưu trí, sáng tạo hoàn thành mọi thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Ông Nguyễn Xuân Đức - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ôn lại truyền thống 75 năm ngày truyền thống của ngành. Ảnh: Phạm Bằng

Năm 1996, UBND tỉnh đã có quyết định số 344/QĐ.UB thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. Với chức năng và nhiệm vụ mới, Sở Kế hoạch và Đầu tư bước vào xây dựng kế hoạch và tham gia chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch thời kỳ 1996 - 2000 trước thách thức lớn và gay gắt nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế của Nghệ An so với cả nước, do điểm xuất phát kinh tế - xã hội quá thấp.