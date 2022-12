Ngành ngân hàng góp phần ổn định kinh tế - xã hội và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Nghệ An

(Baonghean.vn) - Được sự chỉ đạo của Ngân hàng Trung ương, của cấp ủy, chính quyền địa phương và các cấp, ngành; đặc biệt là nỗ lực của cán bộ, nhân viên, ngành ngân hàng trên địa bàn Nghệ An hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào việc ổn định kinh tế - xã hội và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngân hàng và hỗ trợ phát triển kinh tế sau dịch Covid-19

Trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng tăng cường chuyển đổi số, tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Nghệ An đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công như giáo dục, y tế, thanh toán phí và lệ phí dịch vụ hành chính công trên cổng dịch vụ công hệ thống một cửa điện tử của tỉnh kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia...

Phối hợp với Công an tỉnh trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch số 771/KH-UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn Nghệ An. Triển khai thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện Quốc gia (với mục tiêu mọi người dân và doanh nghiệp đều được tiếp cận và sử dụng an toàn, thuận tiện các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp nhu cầu, với chi phí hợp lý, do các tổ chức được cấp phép cung ứng một cách có trách nhiệm và bền vững).

Tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Tích cực triển khai chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN; Đến nay, doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất trên địa bàn là hơn 142 tỷ đồng tại 7 chi nhánh ngân hàng thương mại. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách cho vay ưu đãi trên địa bàn, đặc biệt là đối với việc cho vay các chương trình ưu đãi bằng nguồn vốn cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP.

Các tổ chức tín dụng và chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tích cực tiến hành cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi suất cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, góp phần giải quyết khó khăn tạm thời cho khách hàng, giúp khách hàng ổn định sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu để trả nợ cho ngân hàng. Lũy kế từ ngày 13/3/2020 đến ngày 30/6/2022 đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 3.276 khách hàng với tổng giá trị nợ 4.348 tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất vay vốn cho 183.575 khách hàng với tổng giá trị nợ 116.988 tỷ đồng, số tiền lãi được miễn, giảm là 360 tỷ đồng.

Tăng cường công tác quản lý

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Nghệ An đã tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường phối hợp liên ngành để tăng cường công tác quản lý của ngành ngân hàng, thực hiện tốt các giải pháp thu hồi nợ xấu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị; đồng thời chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm túc các tồn tại, sai phạm, đảm bảo các đơn vị chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, hạn chế tối đa gia tăng nợ xấu; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ngành ngân hàng.

Tăng cường công tác quản lý Quỹ tín dụng nhân dân, chỉ đạo các Quỹ tín dụng nhân dân tổng kết thực hiện phương án tái cơ cấu giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của các Quỹ tín dụng nhân dân giai đoạn 2021 - 2025; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân thông qua việc mở thẻ, tài khoản qua Ngân hàng Hợp tác xã; đồng thời tăng cường chỉ đạo công tác nhân sự, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác xử lý sau thanh tra, kiểm tra; thực hiện nghiêm lộ trình chuyển tiếp theo Thông tư 21/2019/TT-NHNN, đảm bảo cho hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn hoạt động ổn định, an toàn, lành mạnh theo đúng tôn chỉ, mục đích của Quỹ tín dụng nhân dân là một tổ chức tín dụng hợp tác.

Nghệ An luôn nằm trong top đầu cả nước về huy động và dư nợ (năm 2022, Nghệ An dự kiến là tỉnh đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ cả về huy động và dư nợ; đứng thứ 7 cả nước về huy động vốn và đứng thứ 5 về dư nợ). Đến ngày 30/11/2022, tổng dư nợ và huy động của các tổ chức tín dụng và chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn lần lượt tăng 11,7% và 8,5%, cao hơn mức cùng kỳ năm 2021; tỷ lệ nợ xấu luôn được duy trì ở mức an toàn dưới 1%.