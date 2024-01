Ngành ngân hàng Nghệ An trao quà, giúp đỡ người nghèo đón Tết

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Tổng số tiền toàn ngành ngân hàng trên địa bàn ủng hộ qua đợt phát động là gần 18 tỷ đồng. Với số tiền huy động được, ngành ngân hàng Nghệ An đã thành lập các đoàn công tác, phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các huyện để trao quà đến tận tay cho người nghèo đón Tết.

Trong 2 ngày 27-28/1, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Nghệ An và các ngân hàng trên địa bàn đã trực tiếp đi trao 1.200 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng tại 8 xã của các huyện Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu. Tổng giá trị các suất quà được trao là 600 triệu đồng.

Đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn trao quà tại huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: N.H

Tại huyện Quỳnh Lưu, đồng chí Bùi Thanh An – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An đã đến trao 100 suất quà tại xã Tiến Thuỷ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An trực tiếp trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, chúc nhân dân vui Xuân đón Tết đầm ấm, hạnh phúc. Ảnh: N.H

Tại huyện Tương Dương, trưởng đoàn là đồng chí Nguyễn Lộc Anh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Công đoàn ngành Ngân hàng Nghệ An cùng các ngân hàng trên địa bàn trao 500 suất quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Nga My, Yên Tĩnh và Lượng Minh.

Đồng chí Nguyễn Lộc Anh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An và đoàn trao quà tại huyện Tương Dương. Ảnh: N.H

Cùng ngày, đồng chí Đoàn Mạnh Hà – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An cùng đoàn đã trao 600 suất quà cho bà con nghèo trên địa bàn 4 xã của 2 huyện Quỳ Hợp và Quế Phong (trong đó có xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp - là xã nghèo được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An đảm nhận hỗ trợ, giúp đỡ theo phân công của UBND tỉnh).

Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An trao quà tại huyện Quế Phong. Ảnh: N.H

Trong những ngày tới, các đoàn của ngành ngân hàng tiếp tục trao quà Tết tại các xã trên địa bàn. Qua các hoạt động, ngành ngân hàng tỉnh Nghệ An đã thể hiện trách nhiệm của ngành đối với xã hội, chung tay cùng các cấp, các ngành của địa phương hướng về người nghèo, giúp cho các gia đình còn gặp nhiều khó khăn có điều kiện đón Tết Nguyên đán của dân tộc trong không khí đầm ấm, tươi vui, thêm vững tin vào các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân.