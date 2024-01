Ngành Nội chính Đảng triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí: Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương chủ trì. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, lãnh đạo các Ban Đảng, Chính phủ và thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Trọng Hoàng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan trong khối Nội chính.

KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG "TRÊN NÓNG, DƯỚI LẠNH"

Năm 2023, ngành Nội chính Đảng đã chủ động, linh hoạt, tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, nhiều mặt công tác có chuyển biến rõ rệt hơn các năm trước, để lại dấu ấn tốt, được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy đánh giá cao.

Nổi bật là ngành đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tỉnh ủy, thành ủy nhiều đề án, văn bản quan trọng, chuyên môn sâu về lĩnh vực nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Hoàn thành biên soạn, tổ chức lễ ra mắt và tích cực phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung, giá trị cốt lõi tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần nâng cao nhận thức, lý luận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác này.

Đồng thời, tập trung tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Trong đó, tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, góp phần đẩy mạnh công tác này ở địa phương, cơ sở; từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trước đây; theo đánh giá giờ đây trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực “trên nóng” và dưới cũng đã “nóng lên”.

Cụ thể, trong năm 2023, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đưa 260 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo (tính từ khi thành lập đến nay, đã đưa 679 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo).

Các cơ quan chức năng ở địa phương đã khởi tố mới 763 vụ án, 2.079 bị can về tham nhũng, tăng gần 2 lần so với năm 2022; điển hình là TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Sơn La, Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Dương…

Đặc biệt, toàn ngành đã chủ động, nhạy bén, quyết liệt, hiệu quả hơn trong công tác theo dõi, đôn đốc, tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc, nhất là tham mưu đưa nhiều vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; tham mưu chỉ đạo, ban hành chủ trương phân hóa diện đối tượng xử lý trong các vụ án, vụ việc liên quan đến Công ty Việt Á, Trung tâm Đăng kiểm, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB…

Ngành Nội chính Đảng đã tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nâng cao hiệu quả phối hợp và hoạt động; nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, thận trọng, đúng quy trình, quy định trong tham gia ý kiến về công tác cán bộ, nhất là hoàn thành việc thẩm định 256 nhân sự đề nghị quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong sạch, vững mạnh;…

VẠCH "RANH GIỚI ĐỎ" CHO CÁN BỘ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong năm qua.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh chụp màn hình. Ảnh: Thành Duy

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh đã hoạt động đi vào nề nếp, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong công tác; khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” đã được đề cập trong nhiều nhiệm kỳ trước đây; được sự ủng hộ, đồng tình của Nhân dân, cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, theo đồng chí Thường trực Ban Bí thư, thực tiễn vừa qua cho thấy, kết quả chưa thực sự đồng bộ; một số nơi chất lượng, hiệu quả chưa đáp ứng yêu cầu. Nơi này, nơi kia việc thực hiện nhiệm vụ nội chính, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn còn hạn chế, chưa thật quyết liệt, quyết tâm cao; có nơi còn giữ thái độ dè dặt, e ngại, sợ đụng chạm, sợ ảnh hưởng đến thành tích;…

Đặt câu hỏi, mặc dù chính sách pháp luật tiếp tục được bổ sung, công tác quản lý được tăng cường, nhưng vì sao còn xảy ra nhiều vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; có những vụ việc liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực cả ở Trung ương và địa phương?. Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Ban Nội chính Trung ương, địa phương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, phân tích đầy đủ nguyên nhân khách quan, chủ quan những hạn chế trên để có giải pháp khắc phục tốt hơn.

Đặc biệt, cần quan tâm phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”; rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong những lĩnh vực xảy ra vi phạm phổ biến thời gian qua.

“Làm sao tạo được khuôn khổ pháp lý cần thiết, vạch được “ranh giới đỏ” để cán bộ không bước qua và muốn bước qua cũng phải sợ”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh; đồng thời, yêu cầu cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện tạo khuôn khổ pháp lý để cán bộ ai mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm cũng biết được khuôn khổ mà thực hiện, không phải e ngại, sợ sệt, không dám làm.

Đồng chí Trương Thị Mai đồng thời lưu ý, từng cơ quan, từng tổ chức, từng địa phương phải hết sức chú trọng việc tự rèn luyện, tự soi, tự sửa, gương mẫu, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý. Càng làm cao thì phải càng gương mẫu, sự lan tỏa tích cực phải càng lớn, càng mạnh mẽ.

Đồng chí cũng đề nghị Ban Nội chính Trung ương, các cơ quan tố tụng tiếp tục nghiên cứu để có giải pháp phân biệt hành vi cố ý hay không cố ý dẫn đến vi phạm để làm căn cứ xử lý hành chính, hình sự phù hợp, giúp cán bộ yên tâm, có lòng tin khi thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh chụp màn hình. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu bế mạc hội nghị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 của ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh.

Đặc biệt, Trưởng ban Nội chính Trung ương chỉ rõ: Công tác của ngành Nội chính Đảng, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các cơ quan Nội chính nói chung luôn luôn là vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm vì đụng chạm đến sinh mệnh chính trị của con người, liên quan chặt chẽ đến sự ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đến sự tồn vong của Đảng và bản chất của chế độ.

“Vì vậy, cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng phải bản lĩnh, liêm chính; có trái tim nóng, cái đầu lạnh; thận trọng, khách quan và đặc biệt là phải hết sức công tâm; luôn luôn cầu thị, khiêm tốn học hỏi nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nội chính kiên quyết, kiên trì, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, đồng chí Phan Đình Trạc nêu thông điệp.

Dịp này, Ban Nội chính Trung ương đã công bố các quyết định thi đua khen thưởng năm 2023, trong đó Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An là 1 trong 14 tập thể vinh dự được nhận Bằng khen của Trưởng ban Nội chính Trung ương.