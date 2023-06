Ngành sữa tiến ra sân chơi thế giới, tận dụng tối đa cơ hội và lợi thế

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Đẩy mạnh hoạt động của các chi nhánh nước ngoài

Bất chấp tình hình kinh tế hậu Covid-19 còn nhiều khó khăn, phức tạp, để mở rộng doanh thu và đạt được mục tiêu đã đề ra cho giai đoạn 2022 - 2026, Vinamilk tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào các chi nhánh nước ngoài như Driftwood (Mỹ), Lao-Jagro Development (Lào), Angkormilk (Campuchia) và Công ty liên doanh Del Monte - Vinamilk (Philippines).

Driftwood trở thành công ty con của Vinamilk vào tháng 12/2013. Đến tháng 5/2016, Vinamilk nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty này lên 100%. Driftwood là một trong những nhà sản xuất sữa lâu đời tại Nam California (Mỹ) với danh mục sản phẩm gồm sữa tươi, sữa chua, kem, nước trái cây. Khách hàng của Công ty bao gồm các trường học, nhà hàng, khách sạn, nhà phân phối... tại khu vực Nam California. Năm 2022, Driftwood ghi nhận doanh thu tăng trưởng hai chữ số, đóng góp tích cực vào kết quả doanh thu hợp nhất của Tập đoàn.

Sau Driftwood, tháng 1/2014, Angkormilk - công ty con 100% vốn của Vinamilk được trao giấy phép đầu tư xây dựng nhà máy sữa tại Thủ đô Phnom Penh. Hai năm sau đó, Vinamilk và Angkormilk đã khánh thành nhà máy với các tiêu chuẩn quốc tế hiện đại nhất về công nghệ, môi trường và an toàn thực phẩm. Đây cũng là nhà máy sản xuất sữa đầu tiên tại Campuchia với tổng diện tích gần 3 ha, vốn đầu tư ban đầu 23 triệu USD, công suất thiết kế 59 triệu lít sữa tươi tiệt trùng/năm, 144 triệu đơn vị sản phẩm sữa chua, sữa đặc/năm. Hàng năm, nhà máy sản xuất ra thị trường khoảng 50 triệu lít sữa các loại, tạo việc làm cho hơn 500 người lao động tại Campuchia.

Tháng 11/2022, Angkormilk thông báo sẽ tăng tổng vốn đầu tư cho các dự án tại Campuchia lên 42 triệu USD. Theo đó, Vinamilk - Angkormilk sẽ đầu tư trang trại chăn nuôi bò sữa theo công nghệ tiên tiến của thế giới, hướng đến mục tiêu cho sữa trong 2 đến 3 năm tới, với sản lượng sữa tươi nguyên liệu đạt trên 4.000 tấn/năm. Đây sẽ là trang trại điển hình cho ngành chăn nuôi bò sữa công nghệ cao tại vương quốc Campuchia.

Công ty cũng đang lên kế hoạch mở rộng diện tích nhà xưởng tại nhà máy Angkormilk, nâng công suất sản xuất lên 90 triệu lít các loại mỗi năm, nhằm đáp ứng nhu cầu về sữa ngày càng tăng của thị trường Campuchia.

Đối với Lao-Jagro, Vinamilk chính thức trở thành công ty mẹ từ tháng 7/2018 và tạo ra bước ngoặt mới với việc phát triển dự án Tổ hợp trang trại bò sữa tại Lào trên diện tích quy hoạch là 5.000 ha, quy mô đàn bò 24.000 con. Định hướng dài hạn là phát triển tổ hợp trang trại có quy mô 20.000 ha với đàn bò 100.000 con. Đây là kết quả của sự hợp tác giữa doanh nghiệp 3 nước Lào, Việt Nam và Nhật Bản, hướng đến mục tiêu hình thành vùng nguyên liệu sữa tươi chuẩn quốc tế cung cấp cho thị trường Việt Nam và khu vực châu Á.

Liên doanh Del Monte - Vinamilk là thành viên mới nhất trong hệ thống các công ty thành viên của Vinamilk. Tháng 8/2021, Vinamilk và đối tác Del Monte Philippines, Inc công bố Liên doanh Del Monte - Vinamilk với tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu là 6 triệu USD, Vinamilk và đối tác góp 50% mỗi bên. Hiện tại, các sản phẩm của Del Monte đang có mặt tại hơn 100.000 điểm bán lẻ tại Philippines.

Các dự án này được đánh giá là những dấu ấn mới trong sự phát triển của Vinamilk và các công ty con, công ty liên kết tại nước ngoài cũng như nâng cao mối quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài giữa Việt Nam và các quốc gia khác, góp phần mang đến những bước tiến lớn cho ngành sữa và chăn nuôi bò sữa trong khu vực Đông Nam Á.

Năm 2022, các chi nhánh nước ngoài tiếp tục là đầu tàu tăng trưởng cho hoạt động kinh doanh quốc tế của Vinamilk. Đối với Driftwood, doanh thu ghi nhận mức tăng trưởng trên 30% nhờ đa dạng hóa thêm kênh phân phối để bù đắp cho kênh chủ lực trường học vẫn chưa phục hồi bằng mức trước Covid-19. Ngoài ra, Driftwood duy trì được việc đưa một số sản phẩm của Vinamilk vào thị trường Mỹ. Đối với Angkormilk, doanh thu ghi nhận mức tăng trưởng trên 10% trong năm 2022 nhờ phát triển thêm sản phẩm mới và tăng cường hoạt động phân phối.

Tính đến hết quý I/2023, doanh thu thuần các chi nhánh nước ngoài đạt 1.203 tỷ đồng, tiếp tục tăng trưởng 11,3% so với cùng kỳ nhờ phong độ ổn định của Driftwood tại Mỹ và AngkorMilk tại Campuchia với mức tăng trưởng doanh thu đạt lần lượt là 7% và 11% so với năm ngoái.

Duy trì và chủ động tìm kiếm các cơ hội xuất khẩu

Bên cạnh đầu tư ra các chi nhánh nước ngoài, Vinamilk cũng tích cực trong các hoạt động xuất khẩu. Doanh nghiệp đã khai phá mảng xuất khẩu sữa từ những năm 1997 với thị trường chủ lực là các quốc gia thuộc khu vực Trung Đông. Hiện tại, khu vực này đang đóng góp gần 85% vào tổng doanh thu đến từ hoạt động kinh doanh xuất khẩu của Vinamilk.

“Chúng tôi đã và đang hợp tác với Vinamilk hơn 6 năm và nhập khẩu các sản phẩm từ Vinamilk để phân phối tại chuỗi Siêu thị Foodstuff, New Zeland. Chúng tôi luôn tin tưởng vào chất lượng dịch vụ, cơ sở và chất lượng sản phẩm do công ty sản xuất. Tất cả đều đáp ứng không chỉ quy định của nước nhập khẩu mà còn các yêu cầu cao về thời gian và số lượng giao hàng của hệ thống chuỗi bán lẻ.” - Mr David Swain - Remarkable Foods Limited - New Zealand.

Ngoài Trung Đông, Vinamilk cũng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại các thị trường lớn như Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc, Úc, Trung Quốc… và có mặt tại hầu hết các nước Đông Nam Á... Tính đến nay, các sản phẩm của Vinamilk đã đặt chân đến 58 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng kim ngạch xuất khẩu lũy kế đến nay đã vượt 3 tỷ USD.

Tính đến thời điểm này, Vinamilk đã thực hiện được xong hầu hết các đơn hàng thuộc các hợp đồng trị giá hơn 100 triệu được ký kết đầu năm và kỳ vọng sự tăng trưởng hơn trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2023.

“Tuy các thách thức do biến động lớn trong năm 2022 vẫn còn, nhưng Vinamilk đã có được những kết quả tích cực đầu năm 2023 là hàng chục hợp đồng với giá trị lên đến 100 triệu USD đã được thực hiện. Điều này đặc biệt ý nghĩa kinh tế trong bối cảnh xuất khẩu chung đều gặp khó khăn, chưa kể sản phẩm sữa không phải là sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của Việt Nam”, ông Võ Trung Hiếu, Giám đốc Kinh doanh quốc tế tại Vinamilk cho biết.

Có thể nói, những hợp đồng xuất khẩu này không chỉ có giá trị về mặt kinh tế mà cho thấy được sự linh động và chiến lược đúng đắn của doanh nghiệp trong xác định thị trường tiềm năng, đầu tư có trọng điểm, đặc biệt trong ngành sữa - ngành ít lợi thế hơn so với các sản phẩm nông nghiệp khác của Việt Nam.

Đại diện Vinamilk cho biết thêm, Vinamilk cũng tích cực tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại tại các khu vực, thị trường truyền thống & tiềm năng như Hội chợ Gulfood Dubai, Foodex Nhật Bản, Hội chợ FHA Singapore, Thaifex… Ngoài việc tìm kiếm những cơ hội mở rộng và khai phá thị trường xuất khẩu, đây cũng là các hoạt động để góp phần nâng cao thương hiệu của quốc gia trong ngành sữa.

Nhờ đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu từ thị trường nước ngoài trong quý I/2023 tăng trưởng 9,4% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 2.428 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần xuất khẩu tăng trưởng 7,5% so với cùng kỳ, đạt 1.225 tỷ đồng trong quý I/2023.