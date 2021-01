Ngành Tài nguyên và Môi trường triển khai 9 chuyên đề và 11 nhóm giải pháp trong năm 2021

Tham gia chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh, các sở, ngành và các đơn vị trực thuộc. Dự hội nghị còn có 21 điểm cầu tại các huyện, thành, thị.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Tài nguyên và Môi trường Nghệ An tại điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hải

Năm 2020, cũng như các lĩnh vực khác của đời sống kinh tế - xã hội, ngành Tài nguyên và Môi trường Nghệ An triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19. Tuy vậy, với phương châm chủ động, kịp thời và sáng tạo ngành Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cụ thể, trong năm, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 2 quyết định về lĩnh vực đất đai, trình HĐND tỉnh thông qua 6 nghị quyết về thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng; 1 nghị quyết về sửa đổi, bổ sung bảng giá đất Khu kinh tế Đông Nam; xây dựng Quyết định thay thế bảo vệ môi trường trên địa bàn Nghệ An; tham mưu, trình các quy hoạch, kế hoạch ngành; tổ chức thực hiện các đề án, dự án về lĩnh vực tài nguyên - môi trường…

Đồng chí Võ Duy Việt - Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường khai mạc Hội nghị trực tuyến và trả lời phúc đáp những kiến nghị từ các huyện, thành, thị. Ảnh: Nguyễn Hải Bên cạnh đó, ngành còn phối hợp với các sở, ngành khác kịp thời xử lý, trả lời các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, giao đất cho các tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục Luật Đất đai; đôn đốc các tổ chức khai thác khoáng sản nộp tiền ký quỹ phục hồi môi trường 25,7 tỷ đồng của 166 tổ chức/181 khu vực mỏ; kiểm tra, đôn đốc và xử lý các dự án ô nhiễm môi trường; phối hợp, cho ý kiến 335 hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và tham mưu xử lý 166 hồ sơ xác định giá đất cụ thể; đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSD, QSH nhà ở, đăng ký biến động đất đai, giao dịch đảm bảo.