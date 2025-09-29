Kinh tế Ngành Thuế Nghệ An góp phần tạo đà vững vàng cho nhiệm kỳ mới Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, chuyển đổi số lan tỏa mạnh mẽ và yêu cầu minh bạch, hiệu quả ngày càng cao, ngành Thuế Nghệ An đã khẳng định vai trò tiên phong trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và mạnh dạn triển khai các giải pháp đột phá trong công tác quản lý thuế. Thành quả nổi bật của nhiệm kỳ 2020-2025 đã tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm kỳ mới 2025-2030.

Nguyễn Bằng Thắng - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An

26/09/2025

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, chuyển đổi số lan tỏa mạnh mẽ và yêu cầu minh bạch, hiệu quả ngày càng cao, ngành Thuế Nghệ An đã khẳng định vai trò tiên phong trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và mạnh dạn triển khai các giải pháp đột phá trong công tác quản lý thuế. Thành quả nổi bật của nhiệm kỳ 2020-2025 đã tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm kỳ mới 2025-2030.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 là giai đoạn đầy khó khăn, nhất là những năm chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 và biến động kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự đồng tình, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, cùng với sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm của tập thể công chức, người lao động, ngành Thuế tỉnh Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, đóng góp quan trọng cho nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Trụ sở Thuế tỉnh Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng

Tổng thu ngân sách giai đoạn 2020-2025 tăng trưởng bình quân 13 - 14%/năm. Năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An đạt số thu nội địa trên 20.000 tỷ đồng, vươn lên nhóm 14 tỉnh, thành phố có số thu cao nhất cả nước. Đặc biệt, cơ cấu thu ngân sách ngày càng bền vững hơn, tỷ trọng thu từ doanh nghiệp nội địa tăng, thể hiện rõ sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và vai trò đồng hành, hỗ trợ từ ngành Thuế.

Ngành Thuế tỉnh Nghệ An đã tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế: 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử. 100% giao dịch từ kê khai thuế, nộp thuế đến hoàn thuế được thực hiện theo phương thức điện tử.

Các ứng dụng hiện đại như eTax Mobile, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, hóa đơn may mắn... tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần xây dựng hệ sinh thái thuế số minh bạch, hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Nhiều sáng kiến cải tiến về cải cách thủ tục hành chính được triển khai, góp phần đưa Nghệ An trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về cải thiện môi trường kinh doanh trong lĩnh vực thuế.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao bức trướng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng ngành Thuế Nghệ An. Ảnh: P.V

Với phương châm “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, ngành Thuế Nghệ An đã hiện thực hóa bằng nhiều hoạt động cụ thể: Đối thoại định kỳ với doanh nghiệp, tư vấn, giải đáp vướng mắc kịp thời, hỗ trợ online 24/7... qua đó, cơ quan Thuế không chỉ là cơ quan quản lý mà còn trở thành người bạn đồng hành, chủ động, trách nhiệm, chia sẻ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Công tác chống thất thu, kiểm tra thuế luôn được ngành thực hiện tốt.

Ngành Thuế đã triển khai nhiều giải pháp về chống thất thu ngân sách; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng quản lý rủi ro, tập trung vào lĩnh vực có dư địa thu lớn và rủi ro cao. Song hành cùng xu thế phát triển của xã hội số, ngành Thuế Nghệ An đang từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) trong quản lý hóa đơn, hoàn thuế, quản lý nợ - hướng đến mô hình thuế điện tử chuyên nghiệp, hiện đại và minh bạch. Trước sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, ngành Thuế Nghệ An đã chủ động vào cuộc rà soát hàng nghìn trường hợp kinh doanh trên nền tảng số để đưa vào quản lý thuế, góp phần tạo môi trường kinh doanh công bằng, bình đẳng và minh bạch.

Đối thoại tập huấn chính sách thuế mới cho doanh nghiệp và người nộp thuế ở thuế cơ sở 1. Ảnh: Minh Tâm



Tiếp nối những thành quả của nhiệm kỳ trước, ngành Thuế Nghệ An hôm nay tràn đầy niềm tự hào và khí thế mới, sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao trên hành trình đổi mới, hội nhập và phát triển. Toàn ngành quyết tâm bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số, đồng hành cùng các cấp chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, góp phần đưa tỉnh nhà vươn lên mạnh mẽ, chung tay xây dựng một Việt Nam thịnh vượng.

Ngành Thuế tỉnh Nghệ An xác định rõ vai trò tiên phong trên “trận tuyến kinh tế”, với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, vì mục tiêu xây dựng một nền tài chính hiện đại, minh bạch và thân thiện với người dân, doanh nghiệp.

Người dân được cán bộ Chi cục Thuế Phủ Quỳ I hướng dẫn sử dụng ứng dụng thuế. Ảnh: Quang An Người dân được cán bộ Chi cục Thuế Phủ Quỳ I hướng dẫn sử dụng ứng dụng thuế. Ảnh: Quang An

Trong giai đoạn mới, với mục tiêu sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp là sự phát triển của tỉnh nhà và cũng là sự thành công của ngành, Thuế tỉnh Nghệ An đã xác định rõ 3 trụ cột hành động:

Thứ nhất, tập trung mọi nguồn lực, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, xây dựng môi trường thuế minh bạch - hiện đại - thuận tiện, tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp phát triển bền vững - vì doanh nghiệp là động lực, là nòng cốt của nền kinh tế.

Cán bộ Chi cục Thuế TP. Vinh hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng thuế. Ảnh: Quang An Cán bộ Cục Thuế Nghệ An hướng dẫn cho người dân nộp thuế phi nông nghiệp qua nền tảng số trên điện thoại thông minh. Ảnh: Phú Tùng

Thứ ba, xây dựng đội ngũ công chức ngành Thuế “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Sáng tạo”, đủ năng lực thích ứng nhanh với yêu cầu thời đại số, thấm nhuần tinh thần phụng sự, tận tâm vì sự phát triển của tỉnh nhà và của đất nước.

Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thu thuế phải thu được lòng dân”, trên quê hương của Người, Thuế tỉnh Nghệ An quyết tâm thực hiện tốt lời dạy đó, lấy sự liêm chính, tận tụy làm gốc; lấy niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân làm sức mạnh - để xây dựng quê hương Nghệ An giàu đẹp, đất nước phồn vinh.