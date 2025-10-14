Xây dựng Đảng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đồng hành cùng tỉnh trong giai đoạn phát triển mới Trên hành trình 95 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Nghệ An, công tác tổ chức xây dựng Đảng luôn giữ vị trí then chốt, là nền tảng củng cố sức mạnh chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong mọi giai đoạn cách mạng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn toàn tỉnh.

Phạm Bằng • 14/10/2025

Trên hành trình 95 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Nghệ An, công tác tổ chức xây dựng Đảng luôn giữ vị trí then chốt, là nền tảng củng cố sức mạnh chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong mọi giai đoạn cách mạng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã quan tâm đến công tác tổ chức, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, quyết định sự vững mạnh của Đảng. Ngày 14/10/1930, Trung ương Đảng quyết định thành lập các Bộ, trong đó, có Bộ Tổ chức kiêm Giao thông (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay). Ngày 02/02/2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) đã thống nhất lấy ngày 14/10 hàng năm là ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng và cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp.

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An sáng 16/11/2024.

Trong suốt 95 năm qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Nghệ An đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ, tham mưu cho cấp ủy xây dựng tổ chức Đảng phù hợp với từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng. Xây dựng đội ngũ đảng viên, lựa chọn cán bộ, đảng viên trung thành với Đảng, có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất năng lực và tín nhiệm với nhân dân để giao nhiệm vụ. Mỗi giai đoạn lịch sử của tỉnh đều in dấu những cống hiến thầm lặng của những người làm công tác tổ chức - những người được ví như “kiến trúc sư” của Đảng trong việc xây nền chính trị, dựng tầm phát triển lâu dài.

Trong hành trình ấy, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh không chỉ gìn giữ truyền thống mà còn hun đúc bản sắc: Thận trọng nhưng kiên quyết, nguyên tắc nhưng linh hoạt. Chính phẩm chất này giúp Đảng bộ tỉnh Nghệ An duy trì vị thế của một Đảng bộ lớn, giàu truyền thống trong công tác xây dựng Đảng.

Trong thời gian qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Nghệ An đã tham mưu, thực hiện nhiều nhiệm vụ phức tạp: Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng chính quyền 2 cấp, đổi mới đánh giá cán bộ, siết chặt kỷ luật đảng viên. Mục tiêu được xác định rõ là xây dựng Đảng bộ tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển tỉnh trong kỷ nguyên phát triển mới.

Nhiệm vụ nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng bộ tỉnh không thể chỉ bắt đầu từ nghị quyết, mà bắt đầu từ việc chỉnh đốn, kiện toàn tổ chức và siết chặt kỷ luật trong hệ thống chính trị các cấp. Với Nghệ An - một đảng bộ lớn, đông đảng viên, diện tích rộng, đa dạng về đặc thù dân cư, công tác tổ chức xây dựng Đảng không chỉ đặt ra yêu cầu về mô hình bộ máy hợp lý, mà còn phải bảo đảm sự thống nhất về ý chí chính trị, giữ được sự vận hành hiệu quả ngay từ cấp chi bộ.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo năm 2024. Ảnh: Phạm Bằng Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cùng lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Nhiệm kỳ 2020-2025, với phương châm "Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng gương mẫu, tinh thông", công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện. Toàn ngành đã tham mưu thực hiện quyết liệt, chặt chẽ, đồng bộ, quyết tâm cao công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; nhiều mô hình thí điểm triển khai bước đầu có hiệu quả.

Việc xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, nhất là vùng đặc thù, trong các loại hình doanh nghiệp được tập trung chỉ đạo. Tình trạng khối, xóm, bản chưa có tổ chức Đảng, chưa có đảng viên nhiều nơi được khắc phục. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Nổi bật là tham mưu triển khai một cách đồng bộ, nghiêm túc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Công tác cán bộ đã bám sát các quan điểm, nguyên tắc của Đảng, ngày càng đi vào nền nếp và đạt được những kết quả quan trọng, hướng tới xây dựng lớp cán bộ có bản lĩnh, năng lực đổi mới và khả năng dẫn dắt sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ được nâng lên; nhiều cán bộ năng động, sáng tạo, thích ứng với xu thế hội nhập, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc, nhất là những vấn đề về "chính trị hiện nay", góp phần nhận diện, ngăn ngừa các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên... Những kết quả đạt được nêu trên đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phạm Bằng

Quang cảnh Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Phạm Bằng Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, triệu tập viên chủ trì, điều hành Hội nghị thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng với việc tập trung nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, thời gian qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng toàn tỉnh đã có nhiều giải pháp tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc. Trọng tâm là lựa chọn việc mới, việc khó để tập trung ưu tiên chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền những điểm mới, mô hình hay, cách làm sáng tạo để nhân ra diện rộng.

Tổ chức các hội nghị tập huấn về kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng; thường xuyên trao đổi thông tin, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của cơ sở. Trong năm cuối của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh đã chủ động tham mưu các nội dung về chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Ban Tổ chức cấp ủy và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức không ngừng được chăm lo, củng cố xây dựng về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ từng giai đoạn cách mạng. Trong mọi thời kỳ đều chú trọng lựa chọn những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ hiểu biết, trung thực, công tâm, khách quan, chí công vô tư để làm công tác tổ chức của Đảng.

Các thế hệ cán bộ đã luôn nêu cao vinh dự, trách nhiệm của mình, không quản gian khổ, hy sinh, luôn bám sát và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thông qua thực tiễn, nhiều đồng chí làm công tác tổ chức đã trưởng thành, bổ sung vào cấp ủy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. Trong suốt chiều dài lịch sử, cơ quan Ban Tổ chức cấp ủy các cấp luôn thể hiện lòng trung thành với Đảng, xứng đáng sự tin cậy của cấp ủy và của các cấp bộ Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh tư liệu

Bước vào giai đoạn mới, với mục tiêu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục gánh vác vai trò then chốt trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có khát vọng, kiến tạo hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Thách thức phía trước không nhỏ, yêu cầu về trí tuệ, bản lĩnh của đội ngũ tổ chức ngày càng cao, nhưng truyền thống 95 năm là điểm tựa niềm tin. Bài học lớn nhất của ngành sau gần 1 thế kỷ, chính là kiên định phương châm: Mọi đổi mới phải bắt đầu từ tổ chức; mọi thành công phải có gốc từ cán bộ. Dù không đứng ở tuyến đầu như ngoại giao hay kinh tế, những người làm tổ chức vẫn âm thầm “giữ mạch nguồn Đảng”, quyết định sự bền vững của toàn bộ hệ thống chính trị.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao số tiền quyên góp ủng hộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao kinh phí hỗ trợ 10 triệu đồng cho em Bùi Vy Hồng Diệp (SN 2016), ở Bản Phoọng, học lớp 3A, Trường Tiểu học xã Châu Nga, là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, đang sống cùng với bà nội già yếu. Ảnh tư liệu: Phạm Quang Sơn Đoàn công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự lễ bàn giao nhà cho hộ nghèo tại huyện Thanh Chương (cũ). Ảnh: Quang Sơn

Trong chặng đường mới, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An xác định tiếp tục kiên trì nguyên tắc, đổi mới phương pháp, đề cao kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ làm công tác tổ chức “vừa hồng, vừa chuyên”. Bởi chỉ khi công tác tổ chức mạnh, Đảng bộ tỉnh mới có thể mạnh; chỉ khi cán bộ đủ cả tâm và tầm, Nghệ An mới có thể bứt phá.

Tự hào với chặng đường lịch sử vẻ vang 95 năm của ngành, trên quê hương Bác Hồ kính yêu, quê hương Xô viết anh hùng, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nghệ An, cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An giàu mạnh, văn minh, vững bước cùng cả nước đi lên trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển của dân tộc.