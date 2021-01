Ngành Xây dựng cần tăng cường cải cách hành chính và quản lý chất lượng công trình

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Trường

Trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 nhưng ngành Xây dựng đã có nhiều giải pháp triển khai chủ động và sáng tạo nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Tốc độ tăng trưởng đạt 12,18%, tổng sản phẩm GRDP ngành Xây dựng theo giá so sánh 2010 ước đạt 12.061 tỷ đồng. Giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010 ước đạt 39.652 tỷ đồng.

Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đối với đô thị loại 5 ước đạt 88%/KH 80%. Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải tại đô thị ước đạt 96%/KH 95%.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Trường

Bên cạnh đó, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, được thực hiện đổi mới, đã thẩm định 442 dự án/công trình, gồm 224 dự án/công trình sử dụng vốn nhà nước, với tổng giá trị thẩm định 3.766 tỷ đồng, cắt giảm được 161 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm 4,1% và 218 công trình sử dụng vốn khác với tổng giá trị 13.584 tỷ đồng.

Trong năm 2020, Sở Xây dựng ban hành 07 văn bản kế hoạch về cải cách hành chính, phân công lại nhiệm vụ lãnh đạo sở phù hợp. Hiện đại hóa công sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới cách tiếp cận với người dân và doanh nghiệp để từng bước nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Ngành Xây dựng Nghệ An được Bộ Xây dựng tặng Cờ thi đua "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019". Ảnh: Văn Trường Công tác quản lý xây dựng; quản lý quy hoạch - kiến trúc; quản lý phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị; nhà và thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đều được tăng cường.



Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đã đánh giá cao và biểu dương cán bộ, công chức, viên chức, Sở Xây dựng đã đoàn kết, nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh nhà.

Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu, công tác cải cách hành chính mặc dù được quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn phải đẩy mạnh và quyết liệt hơn.

TP Vinh ngày càng đổi mới. Ảnh: Minh họa

Ngành cần tiếp tục nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng; Quản lý xây dựng nông thôn mới phù hợp với định hướng của tỉnh và quy hoạch xây dựng theo hướng phát triển bền vững; Tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định dự án, thiết kế công trình; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý chất lượng một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, ngành Xây dựng Nghệ An được Bộ Xây dựng tặng Cờ thi đua "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019".