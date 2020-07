Ngành Y tế Nghệ An đặt mục tiêu không để dịch bệnh lớn xảy ra trong thời gian tới

Chiều 6/7, ngành y tế Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành liên quan; lãnh đạo các địa phương, đơn vị y tế trong tỉnh.

Ban hành các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả

Theo báo cáo của Sở Y tế Nghệ An, 6 tháng đầu năm 2020, ngành y tế đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả; tổ chức tốt hoạt động truyền thông, hướng dẫn, giám sát phòng chống dịch bệnh. Trên địa bàn chỉ có một số dịch nhỏ (chủ yếu sốt xuất huyết) nhưng đã kịp thời phát hiện sớm, bao vây, khống chế một cách có hiệu quả.

Trong công tác khám chữa bệnh, các bệnh viện đã thực sự thay đổi tư duy và có nhiều hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện được triển khai. Nhờ vậy, chất lượng khám chữa bệnh được cải thiện. Nhiều kỹ thuật mới được triển khai, nhiều kỹ thuật dần trở thành thường quy tại các bệnh viện tuyến tỉnh và một số bệnh viện tuyến huyện.

Trong 6 tháng qua, ngành tiếp tục tập trung sự đầu tư, phát triển cho y tế cơ sở. Sở Y tế đã tổ chức nhiều Đoàn công tác thường xuyên kiểm tra hoạt động của y tế cơ sở (bao gồm đơn vị tuyến huyện và trạm y tế xã), kịp thời giải quyết các vướng mắc khó khăn đã giúp cho y tế cơ sở không ngừng phát triển mọi mặt.

Thực hiện đo thân nhiệt, sàng lọc trường hợp có nguy cơ nhiễm Covid-19. Ảnh: Thành Chung

Nhiều hoạt động thiết thực về công tác dân số được triển khai với mục tiêu chuyển trọng tâm từ dân số Kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, đúng với tinh thần nghị quyết 21 về công tác dân số trong tình hình mới. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục được triển khai hiệu quả với việc thí điểm Mô hình giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm tại bữa tiệc tập trung đông người tổ chức tại cộng đồng; thanh kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn được thực hiện nghiêm.