Sáng 9/9, đại diện Tập đoàn TH đã đến trao tặng cho ngành Y tế Nghệ An 4 máy thở để phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh và điều trị bệnh nhân Covid-19. Tổng giá trị của 4 máy thở này là gần 1 tỷ đồng.

Ngành Y tế Nghệ An đón nhận 4 máy thở do Tập đoàn TH trao tặng. Ảnh: Thành Chung

Ở thời điểm này, máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch ở Nghệ An đang gặp nhiều khó khăn. Toàn tỉnh hiện chỉ có khoảng 500 máy thở, trong đó chỉ 150 máy thở nâng cao. Người đứng đầu ngành Y tế Nghệ An bày tỏ mong muốn Tập đoàn TH tiếp tục có những hỗ trợ giúp cho tỉnh nhà vượt qua đại dịch Covid-19; nghiên cứu, xem xét hỗ trợ ngành Y tế 01 xe cấp cứu phục vụ cho công tác chống dịch.

Đây là món quà hết sức thiết thực, ý nghĩa trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng hiện nay. Ảnh: Thành Chung

Cũng trong buổi sáng nay, Sở Y tế Nghệ An cũng đã tổ chức họp giao ban với các Bệnh viện dã chiến 1, 2, 3, 4, 5 Nghệ An, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (đơn vị được giao xây dựng Bệnh viện dã chiến số 6).