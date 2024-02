Ngành Y tế Nghệ An: Những sự kiện, thành tựu nổi bật

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm hỏi, trò chuyện với người dân đến khám tại Trung tâm Y tế xã Nam Thái, huyện Nam Đàn. Ảnh tư liệu: Thành Duy

I. Tham mưu HĐND tỉnh ban hành 02 Nghị quyết kịp thời, hiệu quả:

- Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác y tế - dân số trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 7/12/2023 của Hội đồng nhân tỉnh quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

II. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan - Ủy viên Trung ương Đảng và Đoàn công tác Bộ Y tế thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An về công tác y tế (tháng 3/2023). Dự làm việc có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Trung- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành Y tế và các sở, ngành.

III. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp nghe báo cáo kết quả công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2020-2023 và định hướng mục tiêu, nhiệm vụ thời gian tới.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì cuộc làm việc với ngành Y tế. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

IV. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc với ngành Y tế để đánh giá kết quả thực hiện công tác y tế từ giai đoạn 2020-2023 và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới (tháng 9/2023).

V. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết nhiều đề án và chỉ thị quan trọng về lĩnh vực y tế:

- Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án Hỗ trợ một số đơn vị y tế trên địa bàn thành phố Vinh phát triển kỹ thuật cao.

- Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Quyết định 3602/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

- Sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch Tăng cường năng lực y tế cơ sở tại trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An lấy, ghép tạng từ người hiến chết não. Ảnh tư liệu: Thành Chung

VI. Ngành Y tế cơ bản hoàn thành, đạt và vượt các chỉ tiêu:

Ngành Y tế đã hoàn thành đạt và vượt 05/05 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-205; 06/06 chỉ tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh giao tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; 08/09 chỉ tiêu UBND tỉnh giao tại Quyết định số 4378/QĐ-UBND ngày 30/12/2022; hoàn thành đạt và vượt 12/13 chỉ tiêu kế hoạch của ngành năm 2023.

VII. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tăng cường triển khai các kỹ thuật y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao tại nhiều đơn vị bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, đặc biệt tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An lần đầu tiên thực hiện lấy, ghép tạng từ người hiến chết não.

Ngành Y tế có 48 công trình đoạt giải sáng tạo khoa học, công nghệ cấp tỉnh năm 2023. Ảnh tư liệu: Thành Duy

VIII. Những thành tựu nổi bật trong công tác nghiên cứu khoa học:

Ngành Y tế có 48 công trình đạt giải sáng tạo khoa học, công nghệ cấp tỉnh (trong đó có 10 giải Nhất, 11 giải Nhì, 15 giải Ba và 12 giải Khuyến khích, 6 đề tài khoa học đề xuất đề tài cấp tỉnh, 16 giải pháp, ứng dụng được đề xuất sáng kiến cấp tỉnh. Năm 2023, toàn ngành có 779 đề tài các cấp được nghiệm thu.

Sở Y tế Nghệ An và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tổ chức thành công “Hội nghị khoa học chuyên ngành sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ nhất”; phối hợp Bệnh viện Da liễu Trung ương và Bệnh viện Da liễu Nghệ An tổ chức “Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ Toàn quốc lần thứ 6”; phối hợp Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cùng Hội Gan mật Việt Nam tổ chức “Hội nghị Gan mật tụy Việt Nam năm 2023”.

IX. Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và Bệnh viện Quốc tế Vinh đạt danh hiệu "Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc".

Trao giải Hội thi tìm hiểu phòng chống tác hại của thuốc lá ngành Y tế tỉnh Nghệ An năm 2023. Ảnh tư liệu: Thành Chung

X. Tổ chức thành công nhiều cuộc thi, lễ phát động, mít tinh cấp tỉnh:

Hội thi “Tìm hiểu phòng chống tác hại của thuốc lá ngành Y tế tỉnh Nghệ An năm 2023”; Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Y tế quản lý” năm 2023; Lễ phát động "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023”; Lễ phát động “Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm ngày dân số Việt Nam”; Lễ phát động “Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản/ kế hoạch hoá gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm 2023”; Lễ mít tinh và diễu hành “Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS”./.