Ngành y tế Nghệ An phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức an toàn thực phẩm

(Baonghean.vn) - Cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, các cơ sở và nhân dân về an toàn thực phẩm, từ đó góp phần giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Sáng 20/11, Sở Y tế Nghệ An tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành y tế quản lý” năm 2023. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và các đơn vị y tế trong tỉnh.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức an toàn thực phẩm thuộc ngành y tế quản lý” năm 2023 được tổ chức nhằm cung cấp kiến thức về lĩnh vực an toàn thực phẩm cho cán bộ làm công tác quản lý an toàn thực phẩm các cấp, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc lĩnh vực ngành y tế quản lý và người dân.

Lãnh đạo các sở, ngành bấm nút phát động cuộc thi. Ảnh: Thành Chung

Đồng thời, cuộc thi cũng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, các cơ sở và nhân dân về an toàn thực phẩm, từ đó góp phần giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Đối tượng dự thi là toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành y tế quản lý; công dân Việt Nam, người nước ngoài đang học, sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An; các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống thuộc lĩnh vực ngành y tế quản lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức an toàn thực phẩm thuộc ngành y tế quản lý”. Ảnh: Thành Chung

Cuộc thi được tổ chức trong 3 tuần, thời gian bắt đầu từ 08h00 ngày 20/11/2023 và kết thúc vào 08h00 ngày 11/12/2023, theo hình thức thi trực tuyến trên hệ thống website: Cổng thông tin điện tử Nghệ An (https://nghean.gov.vn) hoặc Cổng thông tin điện tử Sở Y tế (https://yte.nghean.gov.vn) hoặc Cổng thông tin điện tử Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An.

Hàng tuần, ban tổ chức sẽ tiến hành trao thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt giải, bao gồm: 11 giải thưởng cá nhân (1 giải nhất trị giá 1,5 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng; 3 giải ba, mỗi giải trị giá 700.000 đồng; 4 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 400.000 đồng) và 1 giải tập thể (trị giá 1 triệu đồng).