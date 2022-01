Ngành Y tế tiếp tục phát huy vai trò tuyến đầu trong phòng chống dịch

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Sở Y tế Nghệ An và các công đoàn cơ sở trực thuộc. Ảnh: D.T

Năm 2021 cả nước nói chung, tỉnh Nghệ An và ngành Y tế Nghệ An nói riêng phải cùng lúc căng mình chống dịch COVID -19 và khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Trước tình hình đó, Ban chấp hành Công đoàn ngành Y tế Nghệ An đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và động viên đội ngũ thầy thuốc tuyến đầu.



Bằng tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và mong muốn sẻ chia, Công đoàn ngành Y tế đã ghi dấu ấn bằng những hoạt động thiết thực, nhân văn như: Triển khai chương trình cảm ơn, tri ân tuyến đầu chống dịch với tổng giá trị hỗ trợ hơn 445 triệu đồng; Hỗ trợ 128 thẻ y tế cho 128 cán bộ y tế tuyến dầu chống dịch; thăm hỏi, động viên và tặng quà tổng giá trị 100 triệu đồng cho CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19; Thăm và tặng quà cho con em các y, bác sỹ đang tham gia tuyến đầu chống dịch, tổng trị giá 345 triệu đồng; Hỗ trợ cán bộ y tế F0 và F1 bị cách ly tập trung 163,5 triệu đồng; hỗ trợ cho các đơn vị thực hiện “3 tại chỗ” 47 triệu đồng…

Đồng chí Trần Thu Hà - Phó Chủ tịch công đoàn ngành Y tế báo cáo hoạt động công đoàn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: D.T Ngoài ra, các CĐCS còn tổ chức các bếp ăn tập thể, trao tặng nhu yếu phẩm, hỗ trợ 575 triệu đồng cho đội ngũ tham gia phòng chống dịch và các đoàn viên F0, F1; tham mưu chính quyền hỗ trợ 250 triệu đồng và 2 tấn gạo… cho lực lượng tuyến đầu.



Về công tác xã hội, công đoàn ngành Y tế đã hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ tỉnh, phát động toàn ngành ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19 gần 697 triệu đồng; ủng hộ chương trình “Tuần lễ vì thành phố mang tên Bác” tổng giá trị 50 triệu đồng, ủng hộ 4 y bác sỹ gặp tai nạn của TTYT huyện Kỳ Sơn gần 433 triệu đồng… hoàn thành 17/17 chỉ tiêu đề ra.

Ông Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An ghi nhận những nỗ lực của công đoàn ngành trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: D.T

Hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong năm vừa qua và đưa ra các giải pháp, phương hướng trong năm 2022. Theo đó, công đoàn ngành sẽ tiếp tục tập trung chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành nhiệm kỳ 2017-2022 và Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp.



Công đoàn ngành Y tế Nghệ An có đóng góp rất lớn trong động viên, chăm lo tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Tư liệu

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Lê – Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã ghi nhận đóng góp không nhỏ của công đoàn ngành trong động viên, chăm lo cho đội ngũ y bác sỹ và tuyên truyền, định hướng công tác phòng chống dịch. Năm 2022, công đoàn ngành cần phát huy vai trò trong tuyên truyền, dân vận để ổn định tư tưởng cho nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng phương án tự chủ về con người và tài chính, thực hiện tốt chỉ tiêu, đảm bảo đời sống tinh thần, vật chất cho đoàn viên, người lao động…

Bà Nguyễn Thị Thu Nhi – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: D.T

Ông Phạm Quốc Dương - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021. Ảnh: D.T

Dịp này, công đoàn ngành Y tế đã trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 1 tập thể và 8 cá nhân, trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho 5 tập thể và 22 cá nhân; Giấy khen của công đoàn ngành Y tế cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2021.