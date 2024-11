Văn hóa - Văn nghệ Ngày 18/11 là ngày gì? Các sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 18/11 Ngày này năm xưa 18/11. Các sự kiện nổi bật nhất diễn ra vào ngày 18/11, từ những sự kiện lịch sử, chính trị đến những sự kiện văn hóa và xã hội.

Sự kiện trong nước diễn ra trong ngày 18/11

Ngày 18/11/1930: Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã ban hành chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế Đồng minh. Đây là hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Ngày 18/11/1956: Tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Quốc hội tiếp Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Trung Quốc do Phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Chu Ân Lai làm trưởng đoàn sang thăm nước ta.

Ngày 18/11/1971: Trung đoàn xe tăng 201 được thành lập, tiền thân của Lữ đoàn xe tăng 201 ngày nay. Đây cũng được coi là ngày truyền thống của Lữ đoàn xe tăng 201.

Ngày 18/11/2010: Tại công trường thủy điện Sơn La, tổ máy số 1 Nhà máy thủy điện Sơn La đã chính thức khởi động chạy không tải.

Ngày 18/11/2011: Tại Bali, Indonesia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN với các nước đối tác gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hội nghị cấp cao ASEAN+3, Hội nghị cấp cao Mê Công - Nhật Bản.

Ngày 18/11/2015: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo 11 quốc gia tham gia Hiệp định TPP tại phiên họp bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Manila

Sự kiện quốc tế diễn ra trong ngày 18/11

Ngày 18/11/1421: Một quãng tường của bờ đê ven biển Zuider Zee bị vỡ, làm 72 làng bị ngập và làm vào khoảng 10.000 người bị chết ở Hà Lan.

Ngày 18/11/1477: William Caxton in ra Dictes and Sayings of the Philosophers (Tục ngữ của các Nhà triết học), cuốn sách đầu tiên mà được in ra dùng máy in ở nước Anh.

Ngày 18/11/1865: Câu chuyện The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County (Con ếch nhảy nổi tiếng của Quận Calaveras) của Mark Twain được xuất bản trong tờ báo New York Saturday Press.

Ngày 18/11/1912: Trong Chiến tranh Balkan lần thứ nhất, quân Ottoman đại thắng trước quân Bulgaria trong Trận Catalca lần thứ nhất.

Ngày 18/11/1928: Phát hành phim Tàu hơi nước Willie, phim hoạt hình có lồng tiếng đầu tiên của Disney và được xem là sự ra mắt của hai nhân vật hoạt hình chuột Mickey và chuột Minnie.

Ngày 18/11/1942: Liên Xô kết thúc giai đoạn phòng thủ trong trận Stalingrad.

Ngày 18/11/1993: Hạ viện Hoa Kỳ thông qua Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Đây là hiệp định thương mại tự do giữa Canada, Hoa Kỳ và Mexico.