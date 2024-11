Văn hóa - Văn nghệ Ngày 26/11 là ngày gì? Các sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 26/11 Ngày này năm xưa 26/11. Các sự kiện nổi bật nhất diễn ra vào ngày 26/11, từ những sự kiện lịch sử, chính trị đến những sự kiện văn hóa và xã hội.

Sự kiện trong nước diễn ra trong ngày 26/11

Ngày 26/11/1946: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh quy định tổ chức ngành Thương mại nước ta. Từ đó đến nay, ngành Thương mại đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước qua các giai đoạn cách mạng, ngày càng thể hiện vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân.

Ngày 26/11/1963: Dòng điện của Nhà máy điện Uông Bí (Quảng Ninh) đã hòa nhập với lưới điện miền Bắc nước ta. Nhà máy điện Uông Bí được xây dựng từ giữa năm 1961, có công suất 48.000 kWh. Đến cuối năm 1977, Nhà máy hoàn thành việc xây dựng mở rộng, nâng công suất lên 153.000 kWh.

Ngày 26/11/1974: Khởi công xây dựng cầu Thăng Long bắc qua sông Hồng ở Hà Nội.

Ngày 26/11/2003: Quốc hội ban hành Nghị quyết số 22/2003/QH11 chia tỉnh Đắk Lắk thành hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Khi tách ra, tỉnh Đắk Nông có 6 đơn vị hành chính gồm 6 huyện: Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Nông, Đắk R'lấp, Đắk Song, Krông Nô. Tỉnh lỵ đặt tại thị trấn Gia Nghĩa, huyện Đắk Nông.

Sự kiện quốc tế diễn ra trong ngày 26/11

Ngày 26/11/1789: Lễ Tạ ơn được tiến hành ở quy mô quốc gia tại Hoa Kỳ theo đề nghị Tổng thống George Washington và được Quốc hội phê chuẩn.

Ngày 26/11/1875: Ngày sinh Willis Haviland Carrier - kỹ sư, nhà phát minh người Mỹ. Ông được biết đến là người đã sáng chế ra điều hòa nhiệt độ, một phát minh vô cùng quan trọng với đời sống hiện đại.

Ngày 26/11/1924: Đảng Nhân dân Mông Cổ tuyên bố phế bỏ chế độ quân chủ, thành lập Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ.

Ngày 26/11/1940: Đức Quốc xã đã cho xây Khu Do Thái, trại tập trung người Do Thái khổng lồ. Có khoảng 400 nghìn người Do Thái bị nhồi nhét vào nhà tù tập trung ở Warsaw chỉ rộng khoảng 3,4km2. Phát xít Đức để mặc người Do Thái chết vì đói và bệnh tật, sau đó là hành quyết một cách tàn nhẫn.

Ngày 26/11/1990: Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải được phê chuẩn thành lập.

Ngày 26/11/2000: George W. Bush (Bush con) chính thức được xác nhận đã chiến thắng trong cuộc bầu cử đại cử tri ở Florida. Nhờ đó, Bush trở thành tổng thống Mỹ, dù thua trong cuộc bầu cử phổ thông toàn quốc.