Ngày 26/9, các khu vực tỉnh Nghệ An có mưa to, có nơi trên 350 mm

(Baonghean.vn) - Theo dự báo của Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Bắc Trung Bộ, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày hôm nay (26/9), Nghệ An có mưa to đến rất to.

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN

1. Hiện trạng Áp thấp nhiệt đới

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 25/9 đến 02h ngày 26/9 có nơi trên 100mm như: Hương Trạch (Hà Tĩnh) 195.4mm...

Tại trạm đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cù Lao Chàm (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) và Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió giật mạnh cấp 7. Vùng ven biển từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có gió giật mạnh cấp 6...

Hồi 04 giờ ngày 26/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông trên đất liền các tỉnh Quảng Trị-Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 7-8. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

2. Dự báo diễn biến Áp thấp nhiệt đới (trong 6 giờ tới):

Thời điểm dự báo

Hướng, tốc độ

Vị trí

Cường độ

Vùng nguy hiểm

Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng)

06h/26/9

Tây Tây Bắc, 15 km/h

16,9N- 106,0E; trên khu vực Lào.

< cấp 6

16,0-17,5N; Phía Tây kinh tuyến 108E

Cấp 3: vùng biển và vùng ven biển từ Quảng Bình đến Đà Nẵng



Bản đồ quỹ đạo và cường độ ATNĐ lúc 05h00 giờ ngày 26/09/2023.

3. Dự báo tác động của ATNĐ:

- Vùng biển từ Quảng Bình đến Đà Nẵng (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm) và Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

- Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

- Trong sáng 26/9, vùng ven biển từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; sâu trong đất liền có gió giật cấp 6.

- Vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm), vùng biển Vịnh Bắc Bộ sóng cao 2,0-3,0m.

- Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau sóng cao 2,0-4,0m.

* Thời tiết khu vực Bắc Trung Bộ:

- Gió mạnh: Trên đất liền có gió mạnh cấp 2 - cấp 3, vùng ven biển có gió cấp 3 - cấp 4, giật cấp 5 - cấp 6, biển động.

- Mưa lớn: Từ nay đến hết ngày 28/9, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa có khả năng đạt:

+ Thanh Hóa: 100 - 250 mm, vùng ven biển và trung du có nơi trên 250 mm

+ Nghệ An: Vùng núi 70 -150 mm, có nơi trên 180 mm; Trung du và đồng bằng ven biển: 100 - 300 mm, có nơi trên 350 mm

+ Hà Tĩnh: 100 - 300 mm, có nơi trên 350 mm

DỰ BÁO THỜI TIẾT TRÊN ĐẤT LIỀN TỈNH NGHỆ AN NGÀY 26/9/2023

* Khu vực đồng bằng ven biển

Trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3 – 4, giật cấp 5 – cấp 6.

- Nhiệt độ : 25 – 28oC

- Độ ẩm : 85 – 95%

* Khu vực trung du và vùng núi

Trời nhiều mây, có mưa vừa. mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2.

- Nhiệt độ : 24 – 29oC.

- Độ ẩm : 80 – 90%

* Khu vực Thành phố Vinh

Trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3.

- Nhiệt độ : 25 – 28oC.

- Độ ẩm : 85 – 95%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3 – cấp 4, giật cấp 5.

- Nhiệt độ : 25 – 27oC.

- Độ ẩm : 85 – 95%

* 48 giờ tới: Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với tâm XTNĐ nâng trục lên phía Bắc và hoạt động mạnh dần lên nên tỉnh Nghệ An trời nhiều mây, vùng núi có mưa vừa đến mưa to, riêng đồng bằng ven biển và trung du có mưa to đến rất to và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển có nơi cấp 4.

* Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.