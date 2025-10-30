Thị trường Ngày 30/10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lại giảm 1,5 triệu đồng Sáng 30/10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lại giảm 1,5 triệu đồng, dự báo chiều nay tăng trở lại theo giá vàng thế giới. Giới đầu tư chờ kết quả cuộc họp Mỹ - Trung

Sáng 30/10, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 144,6 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm tới 1,5 triệu đồng so với hôm qua. Đây là phiên giảm mạnh nhất trong tuần này.

Tính chung trong tuần gần nhất, giá vàng miếng đã mất khoảng 2,3 triệu đồng/lượng, tương đương 1,3%.

Không chỉ SJC, các ông lớn trong ngành vàng như PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng và Bảo Tín Mạnh Hải đều điều chỉnh giá vàng miếng giảm sâu, đưa mặt bằng chung về mức tương đương SJC.

Tại PNJ, DOJI, giá vàng miếng giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu hạ giá xuống còn 145,3 - 146,6 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt từ 1,8 đến 1,5 triệu đồng so với hôm qua.

Phú Quý giảm mạnh lần lượt từ 1,6 - 1,5 triệu đồng ở hai chiều mua - bán, còn 144 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Tại TP.HCM, Mi Hồng cũng giảm giá vàng miếng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,5 triệu đồng ở chiều bán, hiện giao dịch quanh mức 145,1 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC được các cửa hàng vàng giao dịch quanh 152,4 - 156,4 triệu đồng/lượng chiều mua - bán, giảm khoảng 4 triệu đồng so với hôm qua.

Nếu so với mốc đỉnh 177 triệu đồng, giá vàng SJC ở các tiệm vàng nhỏ mất hơn 20 triệu đồng, nhưng vẫn đang bỏ xa giá ở các kênh chính thức.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước cũng giảm mạnh. SJC niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 142,6 - 145,1 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Dù hạ nhiệt, Bảo Tín Minh Châu vẫn là thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường. Doanh nghiệp này đang giao dịch vàng tròn trơn ở mức 145,3 - 148,3 triệu đồng/lượng, sau khi giảm 1,2 triệu đồng.

Thị trường giá vàng trong nước tuần này ghi nhận nhiều phiên biến động lớn, dao động 1-2 triệu đồng/lượng mỗi ngày. Giới chuyên gia cho rằng, biên độ dao động cao phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước biến động của giá vàng thế giới và kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Với việc các thương hiệu lớn đồng loạt hạ giá, thị trường vàng trong nước bước vào giai đoạn điều chỉnh sau chuỗi tăng mạnh. Dù giảm ngắn hạn, nhiều chuyên gia vẫn nhận định giá vàng có thể sớm ổn định trở lại khi nhu cầu mua vàng vật chất trong nước vẫn ở mức cao.

Các chuyên gia dự báo, giá vàng có thể tiếp tục dao động trong vùng 144 - 148 triệu đồng/lượng trước khi hình thành xu hướng mới, tùy thuộc vào diễn biến quốc tế và nhu cầu trong nước dịp cuối năm.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng nay được giao dịch quanh mức 3.978 USD/ounce, tăng nhẹ khoảng 20 USD/ounce so với đầu giờ sáng. Tuy nhiên, so với đỉnh 4.000 USD/ounce trong phiên hôm qua, kim loại quý vẫn giảm đáng kể.

Thị trường giá vàng thế giới đang chứng kiến những biến động mạnh sau nhiều phiên tăng - giảm liên tục. Nguyên nhân chủ yếu đến từ các thông tin kinh tế mới của Mỹ và những biến chuyển trong đàm phán thương mại toàn cầu, khiến giới đầu tư liên tục thay đổi chiến lược giao dịch.

Trong diễn biến mới nhất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định hạ lãi suất lần thứ hai trong năm, giảm 0,25%, đưa phạm vi lãi suất về mức 3,75% - 4%. Chính sách này khiến giá vàng có lúc bật tăng nhẹ, do lãi suất thấp thường khiến nhà đầu tư tìm đến kim loại quý như một kênh trú ẩn an toàn.

Tuy nhiên, việc Fed phát tín hiệu thận trọng về các đợt giảm tiếp theo khiến đà tăng của giá vàng bị hạn chế. Nhiều nhà đầu tư vẫn đang theo dõi sát sao các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp được công bố để đánh giá xu hướng lãi suất trong thời gian tới.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng thế giới sẽ còn biến động mạnh trong ngắn hạn do chịu ảnh hưởng đồng thời từ chính sách tiền tệ của Fed và diễn biến đàm phán thương mại Mỹ - Trung.

Nếu Fed tiếp tục xu hướng nới lỏng và đồng USD yếu đi, giá vàng có thể hồi phục về vùng 3.980 - 4.000 USD/ounce. Ngược lại, nếu thị trường kỳ vọng Fed tạm dừng cắt giảm lãi suất, giá vàng nhiều khả năng sẽ điều chỉnh quanh mốc 3.900 USD/ounce trước khi xác lập xu hướng mới.