Văn hóa - Văn nghệ Ngày 8/12 là ngày gì? Các sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 8/12 Ngày này năm xưa 8/12. Các sự kiện nổi bật nhất diễn ra vào ngày 8/12, từ những sự kiện lịch sử, chính trị đến những sự kiện văn hóa và xã hội.

Sự kiện trong nước diễn ra trong ngày 8/12



Ngày 8/12/944: Ngày sinh của Phạm Cự Lượng. Ông là danh tướng thời nhà Đinh và nhà Tiền Lê. Phạm Cự Lượng tham gia cuộc dấy binh dẹp loạn 12 sứ quân của Đinh Bộ Lĩnh, được phong chức Phòng ngự sứ Tiên phong Tướng quân, giữ cửa biển Đại Ác, sau đó là Tâm phúc Tướng quân, quản việc thị vệ, cận thần của vua Đinh Tiên Hoàng.

Ngày 8/12/1585: Ngày mất của danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ngày 8/12/1973: Đoàn 24 công nhân xây dựng Cuba đầu tiên do Đảng Cộng sản và Chính phủ Cuba cử sang xây dựng đã đến Việt Nam. Đội xây dựng quốc tế xã hội chủ nghĩa Cuba đã tham gia xây dựng nhiều công trình quan trọng ở miền Bắc Việt Nam.

Sự kiện quốc tế diễn ra trong ngày 8/12



Ngày 8/12/1864: Ngày mất của George Boole, nhà toán học và triết gia nổi tiếng người Anh. Những công trình nổi tiếng của ông có thể kể đến như Giải tích toán học của logic; Các định luật của tư duy, là tiền đề quan trọng cho khoa học máy tính sau này.

Ngày 8/12/1941: Rạng sáng, không quân của hạm đội Nhật bất ngờ tập kích vào Trân Châu Cảng. Nhật tuyên chiến với Mỹ, Anh, Australia và Canađa, đồng thời cho quân đội đổ bộ lên đảo Boocnéo, chiếm tô giới Anh ở Thiên Tân, Thượng Hải. Cùng Ngày, Mỹ, Anh, Australia, Canađa và Pháp cũng tuyên chiến với Nhật. Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ.

Ngày 8/12/1947: Ngày sinh của Thomas Robert Cech. Ông là nhà hóa học người Mỹ, đạt giải Nobel Hóa học năm 1989. Ông là người đầu tiên chỉ ra rằng các phân tử RNA không giới hạn để thành các phân tử mang thông tin di truyền cách thụ động.

Ngày 8/12/1978: Nhà máy điện nhờ trữ không khí nén đã được Hǎntophơ (Huntorf) - người Đức - giới thiệu trước công chúng.

Ngày 8/12/1980: John Lennon, cựu thành viên của The Beatles, bị Mark David Chapman ám sát ở sảnh của tòa nhà The Dakota tại thành phố New York, Hoa Kỳ.