Quốc tế Ngày đầu nhậm chức bận rộn của ông Trump Vài giờ sau khi tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt tay ngay vào công việc, ký hàng trăm sắc lệnh hành pháp, hủy bỏ nhiều chính sách của chính quyền tiền nhiệm.

Vào 12h01 giờ miền đông nước Mỹ ngày 20/1 (0h01 ngày 21/1 giờ Việt Nam ), ông Trump chính thức tuyên thệ nhậm chức, trở thành Tổng thống thứ 47 của Mỹ. Buổi lễ diễn ra tại phòng mái vòm Rotunda trên Đồi Capitol ở Washington D.C, dưới sự điều hành nghi thức của Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts, trước sự chứng kiến của các cựu Tổng thống Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton cùng 600 quan khách và những người nổi tiếng khác.

Vào thời điểm tuyên thệ nhậm chức, ông Trump trở thành vị tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử xứ sở cờ hoa (78 tuổi, 7 tháng, 6 ngày), vượt qua kỷ lục của cựu Tổng thống Biden. Sự trở lại Nhà Trắng cũng đánh dấu việc ông Trump trở thành người thứ 2 trong lịch sử Mỹ đắc cử 2 nhiệm kỳ tổng thống không liên tiếp sau 132 năm.

Theo hãng tin CBS, ngay trong ngày đầu nhậm chức, ông Trump đã ký khoảng 200 văn kiện, bao gồm một loạt sắc lệnh hành pháp, bản ghi nhớ và tuyên bố của tổng thống trước đám đông ủng hộ tại trung tâm thể thao Capital One Arena và sau đó tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng.

Tân Thư ký Nhà Trắng Will Scharf tiết lộ, ông Trump bắt đầu bằng việc ký các sắc lệnh hủy bỏ 78 chính sách của người tiền nhiệm, trong đó có 17 sắc lệnh ông Biden mới ký ban hành vào tháng này, ngay trước khi mãn nhiệm.

Trong số các sắc lệnh hành pháp mới ban hành của Tổng thống Trump, đáng chú ý có việc ân xá cho khoảng 1.500 người đang đối mặt với việc bị truy tố vì tham gia vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ trên Đồi Capitol ngày 6/1/2021 nhằm đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống 2020; yêu cầu các cựu quan chức chính phủ phải “chịu trách nhiệm về việc can thiệp bầu cử" và lệnh cho chính phủ liên bang khôi phục quyền tự do ngôn luận, đồng thời ngăn chặn chính phủ kiểm duyệt quyền tự do ngôn luận.

Ảnh: The Guardian

Ông Trump cũng ký các sắc lệnh rút Mỹ khỏi Thỏa thuận khí hậu Paris và Thỏa thuận thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu, cũng như khởi động quá trình đưa nước này rời khỏi Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Lãnh đạo Nhà Trắng còn ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ở biên giới phía nam Mỹ, giáp với Mexico, áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt mới về nhập cư và tị nạn, đồng thời tuyên bố sẽ điều thêm lính bảo vệ biên giới.

Ông Trump gây tranh cãi khi thông qua sắc lệnh đình chỉ việc cấp quyền công dân cho những cá nhân sinh ra trên đất Mỹ và là con cái của những người nhập cư không có giấy tờ. Theo CNN, sắc lệnh này trái với quy định về quyền công dân theo nơi sinh trong Hiến pháp Mỹ và có thể bị tòa án ngăn chặn.

Một sắc lệnh mới ban hành của tổng thống yêu cầu các công chức, viên chức liên bang trở lại làm việc 5 ngày/tuần, đảo ngược xu hướng gia tăng làm việc từ xa kể từ đầu đại dịch Covid-19. Trong khi đó, một sắc lệnh khác nêu rõ chính phủ Mỹ dưới thời ông Trump sẽ chỉ công nhận 2 giới tính sinh học là nam và nữ trong các văn bản và tài liệu chính thức, đồng thời cấm những người chuyển giới nhập ngũ.

Tổng thống Trump cũng ký ban hành tình trạng khẩn cấp quốc gia về năng lượng nhằm đẩy nhanh việc cấp phép và mở rộng đáng kể hoạt động khai thác dầu khí, rút lại các biện pháp bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, ông Trump còn gây chú ý với một sắc lệnh đặc biệt liên quan đến hai địa danh mang tính biểu tượng của Mỹ. Theo đó, ông quyết định đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh châu Mỹ, đồng thời khôi phục tên gọi núi McKinley cho núi Denali cao nhất Bắc Mỹ. Quyết định này nhằm thể hiện tinh thần dân tộc, tôn vinh lịch sử và thúc đẩy giá trị truyền thống của Mỹ, nhưng cũng dấy lên nhiều tranh cãi, đặc biệt trong dư luận quốc tế và từ các nhóm ủng hộ bảo tồn văn hóa bản địa.

Tối 20/1 theo giờ địa phương, ông Trump và vợ - Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã tham dự vũ hội Tổng tư lệnh, một trong 3 buổi khiêu vũ mừng ngày nhậm chức của tân lãnh đạo Nhà Trắng. Theo truyền thống, vợ chồng ông Trump cùng vợ chồng Phó tổng thống JD Vance đã cùng nhau nhảy vũ điệu đầu tiên trong giai điệu của bài “Battle Hymn of the Republic”.