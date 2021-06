Ngày đầu tiên, ngành Y tế Nghệ An hỗ trợ Hà Tĩnh lấy hơn 4.000 mẫu bệnh phẩm

Bác sĩ Phạm Đình Tùng - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, thành viên đoàn công tác của ngành Y tế Nghệ An hỗ trợ Hà Tĩnh cho biết: Trong ngày đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tại Hà Tĩnh, đoàn công tác đã lấy được trên 4.000 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Số mẫu bệnh phẩm này được đưa về Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An xét nghiệm Covid-19. Hiện nay, bệnh viện đã xét nghiệm xong 1.900 mẫu, tất cả âm tính virus SARS-CoV-2; còn hơn 2.000 mẫu xét nghiệm khác chưa có kết quả.