Ngày đầu tổng kiểm soát phương tiện giao thông, Nghệ An phát hiện 454 trường hợp vi phạm

(Baonghean.vn)- Báo Nghệ An trao đổi với Thượng tá Lê Thanh Nghị - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Nghệ An) về kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.