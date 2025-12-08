Tôn giáo - Tín ngưỡng Ngày đẹp mua xe tháng 8/2025: Cát khí vượng tài, an tâm trên mọi hành trình Chọn ngày đẹp mua xe tháng 8/2025 giúp gia chủ gặp may mắn, đi lại an toàn, hợp tuổi, hợp mệnh và khởi đầu hành trình suôn sẻ, thuận lợi.

Chọn ngày đẹp mua xe không đơn thuần là một phong tục truyền thống mà đã trở thành thói quen phổ biến trong đời sống hiện đại. Bởi lẽ, xe cộ không chỉ là phương tiện đi lại, mà còn là tài sản gắn bó lâu dài, ảnh hưởng đến sự an toàn và may mắn của chủ sở hữu.

Việc xem ngày tốt mua xe hợp tuổi giúp người mua an tâm hơn khi tham gia giao thông, hạn chế rủi ro, tránh tai nạn và cảm giác bất an mỗi khi cầm lái. Cũng giống như xem ngày cưới hỏi, việc này được xem là bước khởi đầu quan trọng để mọi việc về sau suôn sẻ.

Bên cạnh yếu tố thời điểm, nhiều người cũng đặc biệt chú trọng đến việc chọn màu xe hợp mệnh, hợp ngũ hành nhằm gia tăng tài lộc và vượng khí. Đây là sự kết hợp giữa “thiên thời” và “địa lợi” để chiếc xe không chỉ bền bỉ mà còn mang đến bình an, thuận lợi cho người sử dụng.

Tháng 8/2025 có những ngày đẹp để mua xe?

Dưới đây là danh sách những ngày tốt tháng 8 năm 2025 có thể tham khảo:

Thứ

Dương

Âm

Giờ hoàng đạo

Thứ 7

2/8

9/6 - Quý Mão

3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h

Thứ 2

4/8

11/6 - Ất Tỵ

7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

Thứ 7

9/8

16/6 - Canh Tuất

7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h

Thứ 5

14/8

21/6 - Ất Mão

3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h

Thứ 3

19/8

26/6 - Canh Thân

1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h

Thứ 5

21/8

28/6 - Nhâm Tuất

7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h



Tiêu chí chọn ngày đẹp mua xe: Từ phong thủy đến sự an tâm trên từng hành trình

Việc xem ngày mua xe không chỉ là nét văn hóa truyền thống mà còn gắn liền với mong muốn khởi đầu thuận lợi, gặp nhiều may mắn khi sử dụng phương tiện. Ngày tốt để mua xe thường là ngày hoàng đạo, có sao cát tinh chiếu như Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Hỷ, Sinh Khí hay Thiên Ân – những yếu tố phong thủy được tin là giúp chủ xe đi lại an toàn, tránh hư hỏng, va chạm và dễ hút tài lộc.

Ngoài ra, những ngày trực tốc hỷ, tiểu cát, đại an cũng thường được lựa chọn vì mang năng lượng tích cực, hỗ trợ cho việc lấy xe đầu xuôi đuôi lọt. Bên cạnh đó, cần đặc biệt tránh các ngày xấu như tam nương, nguyệt kỵ, thọ tử hay xích khẩu thời điểm được cho là tiềm ẩn nhiều rủi ro, dễ phát sinh trục trặc trong quá trình sử dụng xe về sau. Sau khi đã chọn được ngày, nhiều người còn chú trọng đến giờ đẹp để rước xe về nhà.

Bên cạnh đó, quan niệm “giờ lành sinh vận tốt” cho rằng, lấy xe đúng thời khắc cát tường không chỉ mang lại cảm giác yên tâm mà còn giúp phương tiện hợp với khí vận của chủ nhân, bền bỉ và an toàn trên mọi nẻo đường.