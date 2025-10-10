Văn hóa Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10: Những lời chúc hay và ý nghĩa Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 là dịp tri ân, tôn vinh những người góp phần xây dựng nền kinh tế đất nước, khởi nguồn từ tư tưởng ích quốc lợi dân trong bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới công thương năm 1945.

Nguồn gốc lịch sử của Ngày Doanh nhân Việt Nam

Ngày 13/10/1945, chỉ hơn một tháng sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho giới Công Thương Việt Nam, khẳng định vai trò đặc biệt của đội ngũ doanh nhân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trong thư, Người bày tỏ sự trân trọng và tin tưởng vào giới công thương, những người nắm giữ sức mạnh kinh tế của quốc gia. Bác khuyến khích doanh nhân mau mau gia nhập Công Thương cứu quốc đoàn, cùng đem vốn vào làm công cuộc ích quốc lợi dân, đồng thời khẳng định rằng một nền kinh tế quốc dân thịnh vượng chính là nền tảng vững chắc cho sự độc lập và giàu mạnh của nước nhà.

Từ ý nghĩa sâu sắc của bức thư ấy, ngày 20/9/2004, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg, chính thức chọn ngày 13/10 hằng năm làm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

“ Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2025 rơi vào Thứ Hai, ngày 13/10/2025

Ý nghĩa và mục tiêu của Ngày Doanh nhân Việt Nam

Việc lấy ngày 13/10 làm Ngày Doanh nhân Việt Nam không chỉ nhằm tôn vinh đội ngũ doanh nhân mà còn để giáo dục tinh thần yêu nước, tự cường và sáng tạo trong sản xuất kinh doanh.

Đây cũng là dịp để biểu dương những cá nhân, tập thể có đóng góp lớn trong phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật và xây dựng văn hóa doanh nghiệp lành mạnh.

Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức hằng năm đều hướng đến mục tiêu thiết thực, tri ân, khích lệ tinh thần khởi nghiệp, thi đua lao động sáng tạo, góp phần làm giàu cho bản thân và xã hội.

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 còn là lời nhắc về trách nhiệm và khát vọng vươn lên của giới doanh nhân trong thời kỳ hội nhập toàn cầu. Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, doanh nhân Việt không chỉ làm giàu cho mình mà còn là động lực phát triển của đất nước, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Ngày này cũng là dịp để xã hội ghi nhận những nỗ lực thầm lặng của hàng triệu người đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh – từ những tập đoàn lớn đến các doanh nghiệp nhỏ, từ doanh nhân kỳ cựu đến những người khởi nghiệp trẻ mang tinh thần sáng tạo và cống hiến.

Hằng năm, vào ngày 13/10, nhiều địa phương và tổ chức trong cả nước tổ chức lễ kỷ niệm, hội nghị, lễ trao giải và chương trình tôn vinh doanh nhân tiêu biểu.

Bên cạnh đó, các cơ quan, doanh nghiệp và người dân gửi lời chúc, món quà tri ân đến những người đang góp phần làm giàu cho quê hương, đúng với tinh thần “Doanh nhân Việt Nam – bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến vì Tổ quốc phồn vinh.”

Những lời chúc Ngày Doanh nhân Việt Nam 2025 hay và ý nghĩa

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 2025, xin gửi đến toàn thể các doanh nhân Việt lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, vững vàng trên hành trình xây dựng một nền kinh tế thịnh vượng, góp phần đưa Việt Nam sánh vai cùng bạn bè quốc tế.

Xin gửi đến toàn thể các doanh nhân Việt Nam lời chúc sức khỏe, thành công và thịnh vượng. Mong rằng quý anh chị luôn giữ vững bản lĩnh, sáng tạo không ngừng để đưa thương hiệu Việt vươn xa và đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế quốc gia.

Lời chúc ngắn gọn nhưng sâu sắc

Chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam! Chúc các doanh nhân luôn mạnh khỏe, thành công, hạnh phúc và tiếp tục lan tỏa tinh thần “ích quốc lợi dân”.

Chúc các doanh nhân Việt Nam tâm sáng – trí vững – lòng bền, để đưa thương hiệu Việt vươn tầm thế giới.

Ngày 13/10 thật rực rỡ! Chúc những người chèo lái doanh nghiệp luôn đủ nhiệt huyết, bản lĩnh và niềm tin để đưa kinh tế nước nhà đi lên.

Chúc các doanh nhân Việt Nam ngày càng phát đạt, vững tay lái con thuyền kinh tế và góp phần làm rạng danh đất nước.

Lời chúc dành cho lãnh đạo doanh nghiệp, chủ tịch, giám đốc

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến anh/chị – người thủ lĩnh tài ba. Chúc anh/chị luôn sáng suốt, bản lĩnh và dẫn dắt doanh nghiệp phát triển bền vững, gặt hái nhiều thành công vang dội.

Chúc anh/chị luôn giữ được tinh thần thép, trái tim ấm và khát vọng lớn để tiếp tục chèo lái con thuyền doanh nghiệp vươn ra biển lớn, khẳng định thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

Chúc mừng ngày của những người “cầm lái” nền kinh tế. Kính chúc anh/chị sức khỏe dồi dào, trí tuệ minh mẫn và luôn là tấm gương sáng về tầm nhìn, nhân tâm và bản lĩnh doanh nhân Việt.

Lời chúc dành cho doanh nhân trẻ, khởi nghiệp

Chúc các doanh nhân trẻ luôn giữ ngọn lửa đam mê, kiên định với con đường mình đã chọn, biến thách thức thành cơ hội và không ngừng khẳng định bản thân.

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 là của những người dám nghĩ, dám làm. Chúc các bạn trẻ khởi nghiệp luôn sáng tạo, kiên cường, tự tin vươn lên để viết nên câu chuyện thành công của riêng mình.

Hãy cứ ước mơ, hãy cứ khát vọng, vì tương lai của đất nước chính là từ những người trẻ dám thay đổi. Chúc bạn có một ngày Doanh nhân Việt Nam thật ý nghĩa và đáng nhớ.

Lời chúc dành cho đối tác, khách hàng doanh nghiệp

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, xin gửi đến Quý đối tác lời chúc sức khỏe, hưng thịnh và thành công bền vững. Cảm ơn Quý vị đã luôn đồng hành, hợp tác và tin tưởng trong suốt thời gian qua.

Chúc Quý doanh nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ, kinh doanh thuận lợi và tiếp tục là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong công cuộc phát triển kinh tế.

Nhân dịp 13/10, xin kính chúc Quý đối tác một ngày thật vui và ý nghĩa. Mong rằng sự hợp tác của chúng ta sẽ ngày càng gắn bó, mang lại thành công đôi bên.

Lời chúc dành cho đồng nghiệp trong công ty

Ngày Doanh nhân Việt Nam xin gửi đến anh/chị đồng nghiệp lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn vì những nỗ lực và cống hiến không ngừng để cùng nhau đưa công ty phát triển vững mạnh.

Chúc các bạn – những người đồng hành đáng quý luôn đầy năng lượng, sáng tạo và bản lĩnh trên con đường sự nghiệp. Cùng nhau, chúng ta sẽ chinh phục những cột mốc mới!

Ngày 13/10 là ngày của những con người dám dấn thân. Chúc các đồng nghiệp luôn tự tin, kiên trì và thành công trong mọi dự định.

Lời chúc dành cho người thân là doanh nhân

Chúc anh/chị/em, người thân yêu luôn bền bỉ, kiên cường trên con đường kinh doanh. Mong mỗi ngày đều là một bước tiến gần hơn tới thành công mà bạn xứng đáng có được.

Ngày Doanh nhân Việt Nam là ngày đặc biệt của riêng anh/chị/em. Chúc bạn luôn mạnh khỏe, an vui, công việc thuận lợi và gặt hái nhiều thành quả rực rỡ.

Tự hào về bạn, một doanh nhân bản lĩnh và tử tế. Chúc bạn mãi vững bước, giữ trọn đam mê và tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh.

Lời chúc dành cho nữ doanh nhân

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, xin chúc các nữ doanh nhân luôn mạnh mẽ, xinh đẹp và rạng rỡ, vừa giỏi việc kinh doanh, vừa giữ trọn nét duyên dáng và bản lĩnh của người phụ nữ Việt.

Chúc chị/em luôn vững vàng, thông minh và đầy cảm hứng để tiếp tục ghi dấu ấn trên thương trường. Thành công hôm nay là minh chứng cho nghị lực và tài năng của chị.

Ngày 13/10/2025, xin gửi đến những “bông hồng thép” lời chúc tốt đẹp nhất. Mong chị luôn tràn đầy năng lượng, vững tay chèo lái doanh nghiệp đến những đỉnh cao mới.

Lời chúc tôn vinh doanh nhân tiêu biểu

Xin gửi lời chúc mừng đến anh/chị, người đã đóng góp to lớn cho sự phát triển của doanh nghiệp và xã hội. Chúc anh/chị mãi giữ vững bản lĩnh, tiếp tục lan tỏa giá trị và truyền cảm hứng cho thế hệ sau.

Chúc mừng doanh nhân tiêu biểu! Thành công của anh/chị không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là biểu tượng của trí tuệ và tầm vóc người Việt trên thương trường quốc tế.

Chúc anh/chị luôn thành công, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho nền kinh tế nước nhà.