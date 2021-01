Ngày làm việc thứ tư Đại hội XIII: Thảo luận Văn kiện, báo cáo công tác nhân sự BCH Trung ương

Theo chương trình, buổi sáng, Đại hội làm việc tại Hội trường, tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội.

Buổi chiều, Đại hội làm việc tại hội trường, nghe Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Các đại biểu thảo luận và biểu quyết về số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Sau đó, các đại biểu làm việc tại đoàn, thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đại hội nghiên cứu danh sách giới thiệu ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và các tài liệu hồ sơ về nhân sự. Cuối cùng, Đoàn Chủ tịch họp tiếp thu, giải trình các văn kiện trình Đại hội.

Trước đó, trong ngày làm việc thứ ba, Đại hội đã dành toàn bộ thời gian làm việc tại Hội trường để thảo luận Văn kiện Đại hội. Theo đó, có 23 đại biểu tham luận đóng góp tâm huyết, trách nhiệm vào các dự thảo Văn kiện.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với đoàn một số Đảng bộ về dự Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Thành Duy

Với không khí sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, thảo luận, các đại biểu đã tham luận, phân tích, làm rõ các nội dung: Củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; Tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.