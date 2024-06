Thời sự Ngày mai (18/6), bảo vệ thi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương Phương án bảo vệ thi công thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua xã Lưu Sơn được UBND huyện Đô Lương ban hành tại Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 14/6/2024.

Phía bên phải (hướng từ thị trấn Đô Lương đi huyện Anh Sơn) là khu vực các hộ dân không bàn giao mặt bằng. Ảnh: PV

Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn Km0-Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn tỉnh Nghệ An được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt từ ngày 18/3/2022, tại Quyết định số 333/QĐ-BGTVT. Trong đó, đoạn qua địa bàn xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương có tất cả 34 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng, cần thực hiện giải phóng mặt bằng.

Đến nay, có 24/34 hộ đã bàn giao mặt bằng, còn 9 hộ chưa chấp hành chủ trương chính sách về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Toàn cảnh nút thắt của Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn Km0-Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn đoạn qua xã Lưu Sơn (Đô Lương). Ảnh chụp tháng 12/2023.

Theo phương án bảo vệ thi công được UBND huyện Đô Lương phê duyệt tại Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 14/6/2024, quá trình triển khai thực hiện dự án, UBND huyện Đô Lương đã phối hợp với Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã Lưu Sơn tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, đối thoại, tuyên truyền, vận động, trả lời các nội dung kiến nghị, thành lập Tổ công tác xác minh giải quyết khiếu nại theo đúng thẩm quyền, nhưng 9 hộ gia đình, cá nhân không bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Tổ công tác tuyên truyền, vận động do UBND huyện Đô Lương thành lập cũng đã gặp gỡ từng hộ gia đình, cá nhân để tuyên truyền, vận động, thuyết phục đồng thuận phương án bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án, tuy nhiên, các hộ vẫn không chấp hành.

Dự án Cải tạo nâng cấp QL7 đoạn qua vị trí cây xăng xã Lưu Sơn (Đô Lương). Ảnh chụp tháng 12/2023

Đến thời điểm này, vị trí cửa hàng xăng dầu Lưu Sơn đã được doanh nghiệp giải toả, bàn giao mặt bằng cho địa phương. Ảnh: PV

Vì vậy, để Dự án Cải tạo, nâng cấp QL7 đoạn Km0-Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi-Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An đoạn qua xã Lưu Sơn được thực hiện, căn cứ quy định của pháp luật, UBND huyện Đô Lương quyết định tổ chức bảo vệ thi công. Phạm vi, diện tích bảo vệ thi công là khoảng 480,6 m2 đất hành lang Quốc lộ 7 thuộc 9 thửa đất, tại xóm Lưu Diên, xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương; thời gian bảo vệ thi công được xác định sáng ngày 18/6/2024.

UBND huyện Đô Lương yêu cầu, các đơn vị tham gia bảo vệ thi công thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; việc bảo vệ thi công phải xử lý kiên quyết, dứt điểm; tiến hành tháo dỡ tài sản đã xây dựng trái phép trên đất hành lang Quốc lộ 7 để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện Dự án.

Đồng thời, phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng cho hộ dân và lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trong quá trình bảo vệ thi công. Đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong và sau tổ chức, không làm phát sinh những vấn đề mới ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Vì một số hộ dân không bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án, nên thời gian qua việc lưu thông, đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm. Ảnh: PV

Ngày 17/6/2024, UBND huyện Đô Lương tiếp tục có Thông báo số 183/TB-BTHBVTC về việc “Tổ chức bảo vệ thi công thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp QL7 đoạn Km0-Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn tỉnh Nghệ An đoạn qua xã Lưu Sơn”. Tại đây, UBND huyện Đô Lương khẳng định “thời gian bảo vệ thi công bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 18/06/2024, đến khi hoàn thành theo phương án đã được phê duyệt”.

Đồng thời, UBND huyện Đô Lương giao Chủ tịch UBND xã Lưu Sơn thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân đã xây dựng, lắp đặt công trình trái phép trong phạm vi hành lang Quốc lộ 7, tháo dỡ, di chuyển công trình vật, kiến trúc đã xây dựng, lắp đặt trái phép, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án trước 7 giờ ngày 18/6/2024; trường hợp các hộ gia đình, cá nhân không tự nguyện tháo dỡ, Ban thực hiện bảo vệ thi công sẽ tiến hành bảo vệ thi công để thực Dự án theo thời gian nêu trên.

Về phía UBND xã Lưu Sơn, từ ngày 14/6/2024 đã có Thông báo số 125/TB-UBND ngày 14/6/2024 gửi đến các hộ dân liên quan. Qua đó, UBND xã Lưu Sơn đề nghị các hộ dân liên quan tự tháo dỡ, di dời, giải tỏa tài sản trong phạm vi đất hành lang Quốc lộ 7, bàn giao mặt bằng trước ngày 18/6/2024.