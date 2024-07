Sức khỏe Ngày nào cũng uống một cốc nước ép trái cây liệu có tốt như bạn nghĩ? Không thể phủ nhận rằng nước ép trái cây rất ngon. Nhưng nếu ngày nào cũng làm một cốc thì liệu loại đồ uống này có gây hại cho sức khỏe của bạn không?

Một số nghiên cứu cho thấy việc uống nước ép thường xuyên có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe và có thể được đưa vào chế độ ăn uống bổ dưỡng.

Tuy nhiên, theo Eating Well, nước ép trái cây thường được coi là kém lành mạnh hơn so với các loại thực phẩm nguyên chất do nồng độ đường cao hơn, nhiều calo hơn và ít chất xơ hơn, có thể làm giảm cảm giác no và theo thời gian, có thể dẫn đến tăng cân và béo phì.

Uống nước ép có thực sự tốt cho sức khỏe không?

Uống nước ép trái cây nguyên chất tốt cho sức khỏe song bạn chỉ nên uống ở mức độ vừa phải (Ảnh: N.P).

Theo Healthshots, câu trả lời có thể là có. Tuy nhiên, so với ăn cả một loại trái cây hoặc rau, việc ép nước trái cây không lành mạnh bằng. Và uống nước ép trái cây mỗi ngày sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Priya Palan từ Bệnh viện Đa khoa Zen (Ấn Độ), bạn có thể gặp phải nhiều vấn đề đáng lo ngại do thói quen uống nước ép trái cây này. Lý do, hầu hết các chất dinh dưỡng quan trọng đều bị mất trong quá trình ép nước trái cây.

Có nhiều tác hại của việc uống nước ép hằng ngày mà bạn thậm chí không nhận ra. Hơn nữa, lựa chọn nước ép trái cây không phải là một ý kiến hay khi bạn đang trong quá trình giảm cân.

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế), vì cần một lượng lớn quả mọng nước mới cho ra một ly nước ép nên nước ép luôn chứa nhiều vitamin và khoáng chất hơn. Ngoài ra, lượng dinh dưỡng trong nước ép còn ở thể lỏng, dễ tiêu hóa, không mất nhiều thời gian hấp thu nên sẽ cực kỳ thích hợp cho người đang bị ốm, cần bồi bổ ngay lập tức.

Nước ép chỉ giữ nước cốt và loại bỏ gần như hoàn toàn chất xơ. Nước ép cũng chứa một lượng đường nhất định. Bạn cần lưu ý không nên sử dụng quá nhiều quả như cà rốt, củ cải… khi làm nước ép. Đây đều là thực phẩm có lượng đường cao, đôi khi cao hơn cả nước ngọt có ga, rất dễ gây béo phì và ảnh hưởng đến răng, đặc biệt ở trẻ.

Chỉ riêng uống nước ép không cung cấp đủ calo, protein, carbs hoặc chất béo mà cơ thể bạn cần. Cuối cùng bạn có thể giảm cân (do thiếu hụt calo), nhưng phương pháp này không tốt cho sức khỏe và cũng không bền vững để quản lý cân nặng.

Việc uống nước ép trái cây hằng ngày không thực sự tốt cho sức khỏe (Ảnh: Shutterstock).

Điều gì xảy ra khi bạn uống nước ép mỗi ngày?

Ăn uống lành mạnh là điều mà hầu hết chúng ta đều muốn đạt được. Bạn lựa chọn thực phẩm sạch và tất nhiên, uống nước ép hàng ngày là điều nhiều người lựa chọn. Thực tế, uống một cốc nước ép dễ hơn là ăn cả một đĩa trái cây.

Một bài đánh giá năm 2022 được công bố trên Nutrients cho thấy việc uống nước ép ở mức độ vừa phải có thể cải thiện sức khỏe tim mạch và giúp ngăn ngừa bệnh mãn tính. Tuy nhiên, bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng việc uống nước ép hàng ngày có thể dẫn đến những hậu quả sức khỏe bất lợi.

Theo đó, uống nước ép mỗi ngày có thể làm tăng lượng đường trong máu, tăng tổng lượng calo tiêu thụ trong ngày, góp phần gây tăng cân và tăng nguy cơ sâu răng.

3 vấn đề sức khỏe bạn có thể gặp phải nếu uống nước ép hàng ngày

Mất cân bằng lượng đường, đặc biệt là đối với người tiểu đường

Nước ép không phù hợp với người tiểu đường. Nếu bạn hoặc ai đó trong gia đình bạn bị tiểu đường, uống nước ép hàng ngày có thể làm tăng lượng đường trong máu. Nước ép trái cây thiếu chất xơ và có hàm lượng fructose cao, một loại đường tự nhiên có trong trái cây, khi tiêu thụ quá nhiều sẽ dẫn đến lượng đường trong máu cao. Do đó, ăn cả quả sẽ tốt hơn là chỉ uống nước ép.

Uống nước ép có thể dẫn đến tăng cân và béo phì

Chuyên gia Priya Palan cho biết, nước ép mà bạn uống có hàm lượng đường cao và có thể khiến bạn tăng cân rất nhiều. Nước ép không cân bằng về mặt dinh dưỡng vì chúng thiếu các chất dinh dưỡng đa lượng quan trọng như protein và chất béo.

Trong khi đó, để có sức khỏe tốt, điều quan trọng là phải duy trì sự cân bằng các chất dinh dưỡng. Tăng cân quá nhiều có liên quan đến huyết áp cao, đột quỵ, tiểu đường, các vấn đề về tim và các vấn đề sức khỏe tiêu cực khác sau này.

Nhu động ruột của bạn có thể bị đảo lộn

Nước ép không có chất xơ, khác với việc ăn cả trái cây và rau củ nguyên chất, vì quá trình ép nước có xu hướng loại bỏ chất xơ khỏi trái cây và rau củ. Do đó, nó không tạo ra cảm giác no kéo dài và làm tăng cảm giác đói trong thời gian ngắn.

Vì thế, tốt nhất là bạn nên ăn trái cây và rau củ nguyên chất để giữ lại chất xơ./.