Ngày này năm xưa 18/9: Các sự kiện lịch sử nổi bật trong ngày 18/9

Văn hóa - Văn nghệ Ngày này năm xưa 18/9: Các sự kiện lịch sử nổi bật trong ngày 18/9 Ngày này năm xưa 18/9. Các sự kiện nổi bật nhất diễn ra vào ngày 18/9, từ những sự kiện lịch sử chính trị đến những sự kiện văn hóa và xã hội.

Sự kiện trong nước diễn ra trong ngày 18/9



Ngày 18/9/1919: Bản “Yêu sách của Nhân dân An Nam” được ký tên Nguyễn Ái Quốc đã được đăng trên tờ “Yiche Pao” (Nghị Xã Báo) xuất bản ở Thiên Tân (Trung Quốc).



Ngày 18/9/1946: Từ quân cảng Talông, chiến hạm Dumont D'Urville (Đuymông Đuyếcvin) nhổ neo kết thúc chuyến thăm Pháp của Bác kéo dài 4 tháng. Trên tàu còn có một số trí thức Việt kiều về phục vụ đất nước như: bác sĩ Trần Hữu Tước, kỹ sư Phạm Quang Lễ (tức Trần Đại Nghĩa)...



Ngày 18/9/1950: Chiến tranh Đông Dương:Quân Việt Minh giành chiến thắng trận Đông Khê trong chiến dịch biên giới



Ngày 18/9/1976: Hội đồng Chính phủ ra Nghị định thành lập thành phố Đà Lạt trực thuộc tỉnh Lâm Đồng.



Sự kiện quốc tế diễn ra trong ngày 18/9



Ngày 18/9/324: Constantinus Đại đế đánh bại Licinius trong Trận Chrysopolis, đưa Constantinus trở thành người nắm quyền lực duy nhất của Đế quốc La Mã.



Ngày 18/9/1180: Philip Augustus lên ngôi vua tại Pháp.



Ngày 18/9/1502: Cristoforo Colombo đặt chân lên Honduras trong chuyến du hành thứ tư và cũng là cuối cùng của ông.



Ngày 18/9/1759: Chiến tranh Bảy năm: Quân Anh chiếm được thành phố Québec.



Ngày 18/9/1783: Ngày mất nhà thiên tài toán học Leonhard Euler. Leonhard Euler là nhà toán học bậc thầy của châu Âu, Ông sinh ngày 15/4/1707 tại Thuỵ Sĩ. Ông làm việc chủ yếu ở Viện Hàn lâm khoa học Beclin Đức. Chính ông là người có công dìu dắt nhà khoa học Nga Mikhail Lomonosov.



Ngày 18/9/1793: Viên đá móng đầu tiên của tòa nhà Capitol được đặt bởi George Washington.



Ngày 18/9/1810: Chính phủ Junta đầu tiên ở Chile. Mặc dù chỉ cai quản quốc gia vì sự vắng mặt của vua Tây Ban Nha, đây thực tế vẫn là bước đầu của công cuộc giải phóng khỏi và ngày nay được coi là ngày độc lập của Chile.



Ngày 18/9/1851: The New York Times phát hành số đầu tiên với tên The New-York Daily Times.



Ngày 18/9/1873: Khủng hoảng 1873: Ngân hàng của Hoa Kỳ Jay Cooke & Company tuyên bố phá sản, gây ra một chuỗi các ngân hàng phá sản theo.



Ngày 18/9/1906: Một cơn bão nhiệt đới kèm sóng thần giết chết khoảng 10.000 người ở Hồng Kông.

Ngày 18/9/1919: Hà Lan trao quyền bầu cử cho phụ nữ.

Ngày 18/9/1922: Hungary gia nhập Hội Quốc Liên.

Ngày 18/9/1931: Sự kiện Phụng Thiên tạo cớ để Nhật Bản xâm lược và chiếm đóng Mãn Châu.



Ngày 18/9/1934: Liên Xô gia nhập Hội Quốc Liên.

Ngày 18/9/1943: Chiến tranh thế giới thứ hai: Thảm sát người Do Thái ở Minsk diễn ra tại Sobibór.



Ngày 18/9/1943: Chiến tranh thế giới thứ hai: Adolf Hitler ra lệnh trục xuất người Do Thái Đan Mạch.

Ngày 18/9/1947: Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ giải thể sau 159 năm tồn tại.



Ngày 18/9/1953: Nguyên mẫu máy bay tiêm kích phản lực MiG-19 của Liên Xô thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.



Ngày 18/9/1960: Fidel Castro tới New York với tư cách trưởng phái đoàn Cuba tại Liên Hợp Quốc.

Ngày 18/9/1961: Trên đường đàm phán ngừng bắn giữa lính Katanga của Cộng hòa Dân chủ Congo và Liên Hợp Quốc, máy bay chở Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Dag Hammarskjöld rơi không rõ nguyên nhân gần Ndola ở Bắc Rhodesia, làm thiệt mạng ông và 15 người khác trên máy bay.



Ngày 18/9/1961: NAFC và CCCF sáp nhập thành CONCACAF.



Ngày 18/9/1977: Voyager I chụp bức ảnh Trái Đất và Mặt trăng cùng nhau lần đầu tiên.



Ngày 18/9/2007: Các phật tử tham gia phản đối chống chính phủ tại Myanmar hay còn gọi là cuộc Cách mạng Hoa nghệ tây.

Ngày 18/9/2014: Số cử tri bỏ phiếu chống chiếm đa số trong cuộc trưng cầu dân ý cho việc Scotland tách khỏi Vương quốc Anh.