Ngày này năm xưa 2/11: Các sự kiện lịch sử nổi bật trong ngày 2/11

Văn hóa - Văn nghệ Ngày này năm xưa 2/11: Các sự kiện lịch sử nổi bật trong ngày 2/11 Ngày này năm xưa 2/11. Các sự kiện nổi bật nhất diễn ra vào ngày 2/11, từ những sự kiện lịch sử, chính trị đến những sự kiện văn hóa và xã hội.

Sự kiện trong nước diễn ra trong ngày 2/11



Ngày 2/11/1946: Bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được trình ra Quốc hội (khoá I) để Quốc hội thảo luận, sửa chữa và thông qua.



Ngày 2/11/1997: Bão Linda đổ bộ vào các tỉnh phía Nam và là bão thảm khốc nhất tại miền Nam Việt Nam trong ít nhất 100 năm.



Ngày 2/11/2010: Cờ "Thăng Long-Hà Nội 1.000 năm tuổi" được cắm trên đỉnh Fansipan. Đây là một trong các sự kiện của Chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, cũng là lần đầu tiên cờ Tổ quốc và cờ lễ hội cấp quốc gia được cắm trên đỉnh núi Fansipan.



Sự kiện quốc tế diễn ra trong ngày 2/11



Ngày 2/11: Ngày quốc tế về Chấm dứt quyền miễn trừ đối với tội ác chống lại các nhà báo (International Day to End Impunity for Crimes against journalists- IDEI). Đây là ngày được Liên hợp quốc công nhận. Ngày IDEI ra đời để kêu gọi bảo vệ các nhà báo, người thực hiện nhiệm vụ quan trọng



Ngày 2/11/1660: Alexandre de Rhodes sinh nǎm 1593 ở Avignon (nay thuộc nước Pháp) qua đời ở Iran. Ông là linh mục dòng Tên, vào Việt Nam truyền đạo Thiên chúa. Trong quá trình truyền đạo, ông đã học tiếng Việt và cùng với các linh mục khác người châu Âu chế tác ra chữ quốc ngữ.



Ngày 2/11/1815: Ngày sinh nhà toán học Anh George Boole. Nǎm 1848, ông cho xuất bản tập "Giải tích toán học của logic". Ông còn cho xuất bản nhiều công trình và dành nhiều công sức cho tác phẩm chủ yếu "Các định luật của tư duy". Công trình này là nguồn gốc cho lý thuyết toán học mang tên ông: "Đại số Boole".



Ngày 2/11/1868: New Zealand đã chính thức thông qua việc sử dụng múi giờ chuẩn trên toàn quốc.



Ngày 2/11/1886: Bằng sáng chế được cấp cho kỹ sư người Đức Karl Benz. Chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới có tên là Motowagen, có 3 bánh, chạy bằng động cơ đốt trong với vận tốc khoảng 16km/h.



Ngày 2/11/1936: Hãng truyền thông BBC của Anh chính thức phát sóng truyền hình độ nét cao đầu tiên từ một studios đặc biệt được hãng thiết kế và đặt tại Alexandra Palace, phía bắc thủ đô London.



Ngày 2/11/1947: Thủy phi cơ Hughes H-4 Hercules (hay Spruce Goose) thực hiện chuyến bay đầu tiên và duy nhất, là máy bay có chiều rộng sải cánh và chiều cao lớn nhất trong lịch sử.



Ngày 2/11/1965: Tại Thủ đô Washington, Mỹ, trước cửa toà nhà làm việc của Bộ Quốc phòng Mỹ, anh Norman Morrison ôm chặt con gái Emily mới được 18 tháng vào ngực. Sau khi hôn con lần cuối cùng, anh tẩm xăng vào mình và châm lửa tự đốt để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở Việt Nam. Năm đó, anh Norman Morrison, một chiến sĩ hoà bình Mỹ, mới 31 tuổi.



Ngày 2/11/1882: Cổ vũ viên được xem là chính thức xuất hiện khi Johnny Campbell chỉ huy đội cổ vũ trong trận đấu bóng bầu dục diễn ra tại Đại học Minnesota.



Ngày 2/11/1988: Con sâu máy tính đầu tiên mới được tung ra. Con sâu này tên là Morris, được phát triển bởi sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học máy tính tại Đại học Cornell là Robert Tappan Morris. Sau khi xuất hiện trên Internet, sâu Morris lây lan tới 1/10 số máy tính được nối mạnh trên toàn thế giới. Sâu máy tính khác với virus máy tính ở đặc điểm không cần chương trình chủ. Nhờ đó sâu máy tính có thể chạy độc lập, chủ động thực hiện các cuộc tấn công mạng.



Ngày 2/11/2000: Trạm vũ trụ quốc tế đón tiếp những "cư dân" đầu tiên. Hôm đó là một ngày đặc biệt trong quá trình hoạt động của trạm vũ trụ không gian quốc tế ISS.