Ngày này năm xưa 30/9: Các sự kiện lịch sử nổi bật trong ngày 30/9

Văn hóa - Văn nghệ Ngày này năm xưa 30/9: Các sự kiện lịch sử nổi bật trong ngày 30/9 Ngày này năm xưa 30/9. Các sự kiện nổi bật nhất diễn ra vào ngày 30/9, từ những sự kiện lịch sử chính trị đến những sự kiện văn hóa và xã hội.

Sự kiện trong nước diễn ra trong ngày 30/9

Ngày 30/9/1164: Bang giao Lý - Tống: Nhân đoàn sứ thần nhà Lý do Doãn Tử Tư dẫn đầu sang kinh đô Lâm An, vua Trung Hoa lần đầu công nhận Việt Nam là một quốc gia, gọi là An Nam Quốc.

Ngày 30/9/1988: Ngày mất nhà sử học Văn Tân. Ông tên thật là Trần Đức Lức sinh năm 1913 quê ở Hà Tây, là một nhà nghiên cứu văn học, sử học, ông để lại một số tác phẩm: Vượt ngục, Từ điển Trung - Việt, Văn học trào phúng Việt Nam, Từ điển tiếng Việt.

Ngày 30/9/1989: Ngày mất Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát. Ông sinh năm 1913 tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, là một trí thức yêu nước, chiến sĩ cách mạng có nhiều cống hiến cho đất nước, đã được thưởng nhiều Huân chương cao quý và Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Ngày 30/9/2014: Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá.

Ngày 30/9/2016: Công ty Cổ phần Công nghệ James Boat đã tổ chức bàn giao 4 xuồng tuần tra cao tốc MS-50S (CSB-621, CSB - 622, CSB - 623, CSB - 624) cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Sự kiện quốc tế diễn ra trong ngày 30/9

Ngày 30/9/1520: Suleiman I đăng quang Sultan của Ottoman, đế quốc đạt đỉnh cao về quân sự, chính trị và kinh tế trong thời gian ông trị vì.

Ngày 30/9/1935: Đập Hoover, nằm trên biên giới giữa hai bang Arizona và Nevada của Hoa Kỳ được khánh thành.

Ngày 30/9/1938: Anh, Đức, Pháp, Ý ký kết Hiệp ước München, cho phép Đức chiếm đóng vùng Sudety của Tiệp Khắc.

Ngày 30/9/1745: Trong Chiến tranh Kế vị Áo, quân Phổ giành chiến thắng trước quân Áo-Sachsen trong trận Soor.

Ngày 30/9/1966: Quốc khánh Botswana.

Ngày 30/9/2005: Nhật báo Đan Mạch Jyllands-Posten xuất bản một số biếm họa gây tranh cãi về Muhammad, gây ra nhiều kháng nghị trên ở khắp thế giới Hồi giáo.

Ngày 30/9/2009: Một trận động đất xảy ra ở ngoài khơi đảo Sumatra của Indonesia, khiến 1.115 người thiệt mạng.

Ngày 30/9/2022: Nga sáp nhập 4 tỉnh Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine