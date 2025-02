Xã hội Ngày thơ Việt Nam tại Nghệ An lần thứ 23 với chủ đề ‘Tổ quốc bay lên’

Sáng 10/2, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh và Chi hội Nghệ sĩ múa Việt Nam tại Nghệ An tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 với chủ đề “Tổ quốc bay lên”.



Tham dự chương trình có các đồng chí: Trần Quốc Khánh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Quách Thị Cường – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Hồ Mậu Thanh – Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh; lãnh đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh; các nhà thơ, văn nghệ sĩ và công chúng yêu thơ.

Các đại biểu tham gia chương trình Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 tại Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

Diễn văn khai mạc Ngày thơ Việt Nam Xuân Ất Tỵ 2025 do nhà thơ Hồ Mậu Thanh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh trình bày nêu rõ: Vào ngày Rằm tháng Giêng năm Mậu Tý - 1948, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Pháp đang ở giai đoạn khẩn trương, ác liệt, Bác Hồ kính yêu đã sáng tác bài thơ “Nguyên tiêu”, thể hiện cảm hứng vừa lãng mạn vừa thấm đẫm thế sự, nhân tình, vừa là vần thơ đẹp đầy xúc động trước thiên nhiên, vừa thể hiện nỗi lòng sâu nặng với dân, với nước của Người.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 tại Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

Năm 2003, được sự đồng ý của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) và Bộ Văn hóa - Thông tin, Hội Nhà văn Việt Nam đã quyết định lấy ngày Rằm Nguyên Tiêu hằng năm làm Ngày thơ Việt Nam.

Trải qua hơn 20 mùa xuân cùng sự phát triển của đất nước, Ngày thơ Việt Nam đã được tổ chức sôi nổi, với nhiều hình thức sinh động, sáng tạo. Có thể nói, ngày thơ Việt Nam đã góp phần khẳng định giá trị của thơ ca, là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với công chúng, có ý nghĩa to lớn đối với đời sống xã hội, góp phần bồi dưỡng tâm hồn con người, hướng con người đến những giá trị chân, thiện, mỹ.

Nhà thơ Hồ Mậu Thanh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh đánh trống khai hội. Ảnh: Công Kiên

Chào mừng Xuân Ất Tỵ 2025 - một năm với nhiều sự kiện trọng đại: Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm ngày thành lập nước; mùa xuân hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp sẽ đến trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Hội Nhà văn Việt Nam đã lấy chủ đề của Ngày Thơ năm nay là “Tổ quốc bay lên”, lấy cảm hứng từ câu thơ “Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân” trong bài “Dáng đứng Việt Nam” của nhà thơ, liệt sĩ Lê Anh Xuân.

Các nhà thơ đọc thơ, ngâm thơ giao lưu với đồng nghiệp và công chúng yêu thơ. Ảnh: Công Kiên

Nghệ An là mảnh đất địa linh nhân kiệt, cũng là mảnh đất có truyền thống thơ ca. Nghệ An đã đóng góp cho thơ ca dân tộc những tài năng lớn như Phan Thúc Trực, Hồ Xuân Hương, Phan Bội Châu, và đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Thơ ca Nghệ An hiện nay cũng đã thật sự làm giàu có và phong phú hơn cho thơ ca đất nước.

Trong chương trình Ngày thơ Việt Nam Xuân Ất Tỵ 2025 tại Nghệ An, một lần nữa bài thơ “Nguyên tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh lại vang lên giữa không gian tràn ngập hương sắc.

Chương trình giao lưu có sự đan xen giữa các tiết mục đọc thơ, ngâm thơ và hát, múa tạo nên sự phong phú, sôi động. Ảnh: Công Kiên

Tiếp đó là chương trình biểu diễn các ca khúc được phổ thơ đan xen phần giao lưu của các nhà thơ và công chúng yêu thơ. Các ca khúc và bài thơ được giao lưu, thể hiện trong chương trình có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước đổi mới và hướng về đề tài tình yêu, tình bạn.

Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 tại Nghệ An diễn ra trong không khí sôi nổi, phấn khởi, mang lại nhiều niềm vui cho các văn nghệ sĩ và công chúng yêu thơ.