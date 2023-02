Ngày trở về của người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc 6 năm trước

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Vì nhẹ dạ cả tin nên chị U. đã bị Lô Văn Đức lừa bán cho một người đàn ông Trung Quốc để lấy làm vợ… Sau nhiều năm sống khổ cực, cay đắng nơi xứ người, chị U. đã bỏ trốn trở về quê trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình, người thân.

Nhẹ dạ cả tin

Năm 2015, sau khi kết hôn, chị Lương Thị U. (SN 1995), trú tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bầu bí rồi sinh con nên không thể lên nương rẫy để trồng trọt cây lúa, cây ngô. Cũng thời gian đó, sau một trận ốm nặng anh Ph. - chồng chị U. sức khỏe cũng bị giảm sút. Vì vậy, sau khi sinh con một thời gian, chị U. rất muốn tìm việc làm để cải thiện đời sống, có tiền mua sữa cho con, chạy chữa thuốc thang chữa bệnh cho chồng.

Năm 2016, đang tìm việc thì tình cờ gặp gỡ Lô Văn Đức (SN 1990), trú tại bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn. Trước lời rủ rê của người đàn ông đi làm việc ở công ty với “mức lương cao, việc nhàn”, vợ chồng chị U. đã không nghi ngờ gì mà gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, sau khi chị U. đi đến điểm hẹn tại ngã ba Xốp Nhị (thuộc bản Na Lượng 2, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) để gặp Đức thì được người đàn ông này đưa lên xe khách, tiếp tục di chuyển. Do chưa bao giờ đi xe khách nên U. rất mệt nên đã ngủ thiếp trên chặng đường đi. Đến khi bị lay tỉnh thì U. mới biết bản thân mình bị bán sang Trung Quốc làm vợ chứ không phải như lời hứa “đi làm việc ở công ty” trước đó của Lô Văn Đức.

Chị U. vùng vẫy muốn trở về nhà song do không quen biết ai ở nơi đất khách quê người, không có điện thoại liên lạc với người thân, lại bị Lô Văn Đức với một người phụ nữ lạ mặt thúc ép nên U. đã bị đưa sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch và bán cho một người đàn ông Trung Quốc để lấy làm vợ… Từ đó, là chuỗi ngày chịu bao cay đắng, tủi nhục, khóc cạn nước mắt của U. khi làm dâu xứ người.

Trên danh nghĩa là làm vợ, song U. không khác gì là người giúp việc trong gia đình. U. phải làm các công việc quần quật từ sáng sớm cho đến đêm khuya, bị cả gia đình chồng quản thúc, không cho giao tiếp với người ngoài…

Sau nhiều lần lên kế hoạch bỏ trốn thất bại, vào một ngày cuối năm 2022, lợi dụng sơ hở của nhà chồng, Lương Thị U. đã trốn thoát thành công, trở về Việt Nam.

Nước mắt ngày đoàn tụ

Ngày U. trở về quê hương, bản làng đã đổi thay hơn nhiều so với 6 năm trước. U. lọt thỏm vào vòng tay và đôi mắt nhạt nhòa nước mắt vỡ òa hạnh phúc của người thân. Tuy nhiên, trong đám đông ấy, U. tìm mãi nhưng không thấy chồng mình. Hơn 6 năm qua, ở nơi xứ người do bị quản thúc, U. không được dùng điện thoại nên không thể liên lạc được về với chồng, con và người thân. Biết không thể giấu U. được lâu, một người bà con đã cho U. biết, sau khi U. bị lừa bán sang Trung Quốc, chồng U. vì quá thương nhớ vợ, bệnh càng nặng hơn và đã qua đời không lâu sau đó.

Quá uất ức và bức xúc bởi bản thân mình bị lừa dối, bị bán sang Trung Quốc làm vợ nên chị U. đã làm đơn tố cáo hành vi của Lô Văn Đức lên Cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn.

Trước đó, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã nhận được phản ánh về sự việc. Sau đó, Tổ công tác Công an huyện Kỳ Sơn đã tiến hành thu thập, củng cố tài liệu về đối tượng Lô Văn Đức để điều tra hành vi liên quan đến mua bán người. Tuy nhiên, đối tượng này sau thời gian làm việc bên Trung Quốc thì lại sang Lào làm ăn nên gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng xác minh, điều tra.

Sau thời gian theo dõi mọi di biến động của đối tượng, đầu tháng 2/2023, nhận được tin Lô Văn Đức vừa trở về nhà sau chuyến làm ăn bên Lào, Công an huyện Kỳ Sơn, phối hợp với Công an xã Hữu Lập và Công an xã Bảo Nam khống chế, bắt giữ thành công đối tượng.

Tại Cơ quan Công an, trước những tài liệu, chứng cứ từ các điều tra viên, đối tượng Lô Văn Đức khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào năm 2015, trong quá trình làm việc bên Trung Quốc, Đức có quen với một người phụ nữ (không rõ lai lịch, địa chỉ) đặt vấn đề “ai có nhu cầu sang Trung Quốc lấy chồng” thì sẽ được trả “hoa hồng” từ 10-20 triệu đồng. Thấy số tiền lớn, Đức lập tức đồng ý.

Năm 2016, Lô Văn Đức quay trở về quê nhà. Trong một lần vào xã Bảo Nam chơi, Đức quen chị U.. Qua nói chuyện, Đức biết chị U. đang muốn tìm việc làm nên đã nảy sinh ý định đưa chị U. sang Trung Quốc bán. Để chị U. đồng ý, Đức “nổ” rằng, bản thân có quen biết với một công ty đang cần tuyển công nhân “việc nhẹ, lương cao”.

Sau khi đưa chị U. sang nhà của người phụ nữ lạ mặt (Trung Quốc) thì Lô Văn Đức và người phụ nữ đã thống nhất bán chị U. cho một người đàn ông Trung Quốc với số tiền 3 vạn nhân dân tệ, số tiền này người phụ nữ chia cho Đức 10 triệu đồng tiền công, số còn lại người phụ nữ này giữ.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lô Văn Đức về hành vi Mua bán người. Đồng thời, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Lô Văn Đức theo đúng quy định của pháp luật.