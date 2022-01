Ngày Xuân, lên xứ hoa đào

Cán bộ, chiến sỹ Chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch ở bản Huồi Mới, xã Tri Lễ (Quế Phong) phối hợp với lực lượng Công an và dân quân tự vệ xã tuần tra bảo vệ an ninh biên giới. Ảnh tư liệu: HT

Với đặc thù địa bàn có nhiều thành phần dân tộc thiểu số sinh sống, muốn thay đổi suy nghĩ, tập quán, thói quen sản xuất của người dân đòi hỏi những người lính quân hàm xanh và cấp ủy, chính quyền địa phương sự kiên trì, bền bỉ vừa tuyên truyền, vừa trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, cùng làm với bà con. Trong đó tập trung hướng dẫn nhân dân tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả như: Trồng cây ăn quả kết hợp VACR, nuôi lợn đen, nuôi bò Mông... hỗ trợ thêm cho bà con nhân dân về kỹ thuật, chăn nuôi, trồng trọt... Qua đó, góp phần cải thiện đời sống của nhân dân trên địa bàn.

Ngoài ra, thực hiện Chương trình “Bộ đội Biên phòng chung tay xây dựng nông thôn mới”, Đồn Biên phòng Tri Lễ đã tổ chức cho cán bộ chiến sĩ tham gia giúp dân làm mới, tu sửa 2 km đường giao thông nông thôn và khơi thông, phát quang, nạo vét được 2,5 km kênh mương nội đồng; tham gia tuần tra, bảo vệ, phòng chống cháy rừng. Cùng với đó là nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; trực tiếp nhận đỡ đầu 6 cháu học sinh nghèo hiếu học và 1 cháu học sinh của bản Đen Đín (Lào), hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng/ tháng, nối dài ước mơ con chữ cho những trẻ em nghèo.

Một buổi tuần tra của lực lượng Công an xã Tri Lễ; Người dân xã Tri Lễ giao nộp vũ khí cho lực lượng công an xã; Công an xã Tri Lễ đến tận nơi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân. Ảnh tư liệu: Trọng Tuấn.

Cùng với lực lượng biên phòng, theo lãnh đạo và người dân xã biên giới Tri Lễ: Từ khi có lực lượng công an chính quy về xã, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã có bước chuyển tích cực. Bên cạnh công tác chuyên môn, Công an xã Tri Lễ còn phối hợp với các già làng trưởng bản, những người có uy tín trong từng thôn bản để tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời vận động người dân từ bỏ những phong tục tập quán lạc hậu, thói quen sử dụng súng để săn bắn hay các vi phạm về quản lý rừng... giúp đồng bào các dân tộc nâng cao cảnh giác, không nghe, không tin theo lời xúi giục của kẻ xấu, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm.