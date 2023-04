Nghệ An: 10 tập thể nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thực hiện công tác tư tưởng, lý luận và báo chí

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Sáng 20/4, tại Hội nghị Báo cáo viên tháng 4/2023 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết 13 NQ/TU "về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới".

Thời gian qua, Báo Nghệ An đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin - Truyền thông, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, tạo đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ; làm tốt chức năng vừa là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, vừa là diễn đàn tin cậy của nhân dân trong tỉnh.

Báo Nghệ An thông tin, tuyên truyền kịp thời, trung thực việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ lợi ích chính đáng cho nhân dân; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng;

Cùng đó, Báo Nghệ An tích cực phối hợp tuyên truyền về xây dựng và phát triển văn hóa, con người xứ Nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước; thông tin nổi bật các thành quả tích cực trên lĩnh vực đối ngoại, quốc phòng, an ninh; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn...