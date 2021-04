Nghệ An: 10 trường hợp F1 của bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nam có kết quả xét nghiệm âm tính

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An: Trong đêm 29/4, Nghệ An thực hiện truy tìm những người có liên quan với ca bệnh 2899 ở Hà Nam. Tỉnh Nghệ An đã xác định được 10 trường hợp là F1 của bệnh nhân 2899 (01 trường hợp ở huyện Nghĩa Đàn; 2 trường hợp ở huyện Thanh Chương; 01 trường hợp ở huyện Đô Lương; 02 trường hợp ở thị xã Cửa Lò; 01 trường hợp ở huyện Hưng Nguyên; 01 trường hợp ở huyện Anh Sơn; 02 trường hợp ở huyện Diễn Châu).

Xét nghiệm COVID-19 tại CDC Nghệ An. Ảnh: Thành Cường Số trường hợp là F2 có 206 người (63 trường hợp ở huyện Nghĩa Đàn; 41 trường hợp ở huyện Thanh Chương; 4 trường hợp ở huyện Đô Lương; 8 trường hợp ở thị xã Cửa Lò; 8 trường hợp ở huyện Hưng Nguyên; 73 trường hợp ở huyện Anh Sơn; 6 trường hợp ở huyện Diễn Châu).

10 trường hợp F1 của bệnh nhân 2899 ở Hà Nam đều đã được cách ly y tế chặt chẽ tại cơ sở y tế và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Kết quả xét nghiệm lần 1 thì cả 10 mẫu đều âm tính với virus SARS-CoV-2 ... 206 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Trước đó, ngày 29/4, Bộ Y tế công bố về ca bệnh 2899 ở tỉnh Hà Nam. Theo đó: Bệnh nhân này về từ Nhật Bản trên chuyến bay VJ3613 nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng ngày 7/4/2021, được cách ly tập trung ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Đà Nẵng.

Ngày 21/4, bệnh nhân hoàn thành cách ly, có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính, được về cách ly tại địa phương; Ngày 24/4, bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng ho, sốt, đau họng được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, Bộ Y tế và Sở Y tế Nghệ An đã có các thông báo khẩn truy tìm hành khách có mặt trên chuyến bay, phương tiện chở bệnh nhân 2899. Đó là hành khách bay trên chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản về tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng ngày 7/4; bay trên chuyến bay VJ133 khởi hành từ Hà Nội đi TP. Hồ Chí Minh lúc 10h15 ngày 27/4/2021 (liên quan đến BN 2910 – là F1 của bệnh nhân 2899); đi trên xe khách (43B-048.78) tuyến Đà Nẵng - Hà Nội xuất phát lúc 20h30 ngày 21/4/2021.

Hiện nay, ngành Y tế Nghệ An vẫn đang tiếp tục truy tìm các hành khách có mặt trên các phương tiện chở bệnh nhân 2899 ở Hà Nam. Sở Y tế Nghệ An yêu cầu các hành khách liên hệ ngay với trạm y tế xã, phường gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ./.