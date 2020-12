Nghệ An: 12 năm tù giam cho kẻ âm mưu lật đổ chính quyền

Bị cáo Trần Đức Thạch. Ảnh: Đức Vũ

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, từ tháng 3/2013 đến tháng 7/2017, bị cáo Trần Đức Thạch cùng với một số đối tượng phản động , chống đối khác khởi xướng, thành lập tổ chức “Hội anh em dân chủ”, lập văn phòng đại diện, địa chỉ Website để hoạt động xây dựng cương lĩnh vắn tắt, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, chiến lược đối nội, đối ngoại, lợi dụng việc đấu tranh cho “dân chủ, nhân quyền”, “xã hội dân sự” để che dấu mục đích hoạt động chống chính quyền.

Ngoài ra, bọn chúng còn liên kết với các tổ chức bất hợp pháp trong nước và nước ngoài, tìm sự hậu thuẫn, tài trợ về tài chính từ nước ngoài, tuyên truyền chống Nhà nước với mục đích khi lực lượng đủ mạnh, chờ thời điểm phù hợp sẽ công khai hoạt động, đối đầu chính quyền, thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam để xây dựng chế độ “đa nguyên, đa đảng”, tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân.

Tháng 12/2015, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can tham gia “Hội anh em dân chủ” về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Mặc dù quá trình làm việc với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An, Trần Đức Thạch đã viết cam kết từ bỏ “Hội anh em dân chủ”, không tiếp tục thực hiện những hoạt động chống đối Nhà nước Việt Nam, nhưng hắn ta vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động phạm tội nhằm chống phá chính quyền.

Từ tháng 5/2019 - 3/2020, bị cáo Trần Đức Thạch còn có hành vi soạn thảo, đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc các sự kiện kinh tế, chính trị xã hội; bôi nhọ, xúc phạm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại trang facebook “Trần Đức Thạch”. Đến ngày 23/4/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thực hiện Lệnh bắt bị can, tạm giam đối với Trần Đức Thạch về hành vi Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo Trần Đức Thạch đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện Kiểm sát. Trong phần luận tội, đại diện VKS cho biết, bị cáo Trần Đức Thạch có nhân thân xấu, năm 2008, bị cáo Trần Đức Thạch bị Tòa án nhân dân tối cao xử phạt 03 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, phạt quản chế tại địa phương 03 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Tuy nhiên, năm 2011 bị cáo ra tù, đang trong thời gian chấp hành hình phạt bổ sung quản chế lại tiếp tục phạm tội mới.

Tại phiên tòa, chủ tọa phiên tòa đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, đó là đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bố đẻ của bị cáo được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Đức Thạch 12 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” quy định tại khoản 1 Điều 109, Bộ luật Hình sự, 03 năm quản chế tại địa phương khi chấp hành xong hình phạt tù.

