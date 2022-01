Nghệ An: 1.200 người tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện 'Chủ nhật đỏ lần thứ XIV'

(Baonghean.vn) - Sáng 23/1, tại thành phố Vinh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An phối hợp Báo Tiền Phong, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện "Chủ nhật đỏ lần thứ XIV - năm 2022".