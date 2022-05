Nghệ An: 122 đơn vị công an xã, phường thực hiện đăng ký, cấp biển số xe mô tô

Thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ Công an quy định về trình tự thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân và Thông tư số 16/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ Công an quy định một số mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông, bắt đầu từ ngày 21/5/2022, Công an cấp huyện sẽ được tổ chức đăng ký xe ô tô và Công an xã, phường, thị trấn sẽ được đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức.

Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn trong lĩnh vực đăng ký xe và xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, theo Thông tư 15, 16 của Bộ Công an. Ảnh:Đ.C Theo đó, tại Nghệ An, bắt đầu từ ngày 21/5/2022: Phòng CSGT tổ chức đăng ký, cấp biển số đối với xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe kết cấu tương tự nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại TP.Vinh. Công an 20 huyện, thị xã tổ chức đăng ký, cấp biển số xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình. Đồng thời, thực hiện công tác đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại cấp xã nơi Công an cấp huyện đặt trụ sở và cấp xã chưa đủ điều kiện phân cấp đăng ký xe mô tô.

Công an TP.Vinh tổ chức đăng ký, cấp biển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại TP.Vinh và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại TP.Vinh.

Người dân làm thủ tục đăng ký, cấp biển số xe ô tô tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh. Ảnh: Đ.C Công an 122 xã, phường (có danh sách kèm theo) tổ chức đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú thuộc địa bàn. Cụ thể: