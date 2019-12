Nghệ An: 182 người chết do tai nạn giao thông trong năm 2019 ​

Đối với Nghệ An, năm 2019 công tác bảo đảm TTATGT được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Do vậy, TNGT tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí. Trong năm xảy ra 294 vụ TNGT, làm chết 182 người, bị thương 210 người. So với cùng kỳ năm 2018 giảm 10 vụ (3,4%), 12 người chết (6,6%), 8 người bị thương (3,8%).